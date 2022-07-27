«العربية للمسرح» توقع مذكرة تفاهم مع جيبوتي

الشارقة (الاتحاد)

وقعت الهيئة العربية للمسرح مذكرة تفاهم مع وزارة الثقافة والإعلام في جيبوتي، من خلال الوكالة الوطنية للنهوض بالثقافة في جمهورية جيبوتي، حيث مثل الوكالة مديرها العام محمد حسين دوعالة، فيما وقع المذكرة من طرف الهيئة أمينها العام إسماعيل عبدالله.

وتعتبر هذه الخطوة متممة لاكتمال انفتاح الهيئة على التعاون مع كافة الفعاليات الثقافية المسرحية في الوطن العربي، وعتبة لترسيخ وتكامل الثقافة العربية والأفريقية خدمة لتنمية المسرح في منطقة القرن الأفريقي وما جاوره.

وبهذه المناسبة صرح الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبدالله قائلاً: إن الهيئة العربية للمسرح، التي تحمل بتوجيه من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رسالة سامية لصالح التعاون والشراكة وتنمية المسرح في كل أرض عربية، ترى في مذكرة التفاهم مع جيبوتي خطوة تخدم تنمية المسرح في جيبوتي ودول قريبة ومجاورة لها، الأمر الذي تعمل عليه الهيئة من خلال استراتيجياتها. كما ترى الهيئة أن جيبوتي مهيأة للعب هذا الدور الإقليمي لاحتضان برامج التدريب والتأهيل التي ستنفذها الهيئة لصالح عدة دول في المنطقة، وسنحقق وجوداً وتفاعلاً بين المسرحيين في هذا الإقليم وباقي المسرحيين في الوطن العربي. كما ستساهم تلك البرامج في ترسيخ الثقافة العربية وحضورها في المشهد الثقافي الإفريقي من باب التكامل والمثاقفة التي تشكل السمة الأساسية للإنسان، فليس هناك حد يفصل ثقافة بلد عن آخر، أو شعب عن غيره، وكذلك الأمر بالنسبة للثقافة العربية والأفريقية، فكلها ثقافات أصيلة تمتلك هويتها، تتأثر وتؤثر وتعيد إنتاج ثقافة الآخر بما يناسب سيرورتها التاريخية.

من جانبه، مدير الوكالة الوطنية للنهوض بالثقافة في جيبوتي محمد حسين دوعالة عبر عن غبطته وشكره للهيئة العربية للمسرح، مؤكداً استعداد جيبوتي للعب دور ثقافي إقليمي في منطقة القرن الأفريقي. وتؤسس مذكرة التفاهم للعديد من البرامج. وقد تشكلت لجنة تنفيذية من الجانبين مكلفة بوضع البرامج والخطط التنفيذية لتفعيل مضامين مذكرة التفاهم.