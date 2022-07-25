أنشطة تفاعلية مشوقة في المخيم الصيفي لمكتبات دبي

أعدّت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» نسخة مميزة هذا العام من مخيمها الصيفي في مكتبات دبي العامة، لتثري مخيلة الصغار واليافعين في العطلة الصيفية عبر باقة غنية من الورش التفاعلية في أجواء ثقافية تمزج بين الفنون والترفيه والمرح، وذلك من 1 إلى 28 أغسطس 2022.

وعلى مدار أربعة أسابيع، ينتظر رواد المكتبات من الصغار والناشئين رحلة مبتكرة ضمن أجواء ترفيهية وثقافية تحوّل فروع مكتبات دبي العامة إلى مكان ترفيهي تعليمي بامتياز عبر طيف من الأنشطة الغنية الهادفة، التي ستنطلق بهم عبر رحلة استكشافية في رحاب الفنون والرسم والأدب والأشغال اليدوية، فضلاً عن المسابقات والتسلية.

وأشارت إيمان الحمادي، مدير قسم شؤون المكتبات مكلف في دبي للثقافة، إلى حرص الهيئة على تقديم طيف واسع من البرامح والورش التعليمية والترفيهية للأطفال تمنحهم الفرصة لتعزيز معارفهم وتطوير مهاراتهم الإبداعية وتفريغ طاقاتهم بشكل إيجابي، وقضاء أوقات ممتعة ومفيدة في آن معاً خلال عطلتهم الصيفية، والاستفادة من تجربة المكتبات العامة التي تسعى إلى بناء جيل مثقف يتمتع بمهارات إبداعية في مجالات متنوعة.

وقالت الحمادي: «يعد المخيم الصيفي طريقة مبتكرة للخروج من روتين الإجازة الصيفية، ونهدف من خلال الورش التي نقدمها إلى اكتشاف مواهب الأطفال واليافعين وتنمية قدراتهم الإبداعية ضمن أجواء محفّزة تشجعهم على إطلاق العنان لطاقاتهم وتطوير مهاراتهم الحياتية تحت إشراف متخصصين وخبراء في مجالات عدة»، مشيرةً إلى أن الأنشطة الصيفية التي تقدمها «دبي للثقافة» تُعَدُّ جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتها في دعم منظومة بيئية تشجع على نمو المواهب وإلهام الأجيال الصاعدة للإبداع والابتكار.

وتقدم مكتبات دبي العامة في مخيمها الصيفي لهذا العام باقة من ورش العمل، والجلسات القرائية التفاعلية، ومختلف الأنشطة التي تتعلق بالرسم والأعمال اليدوية، والتي تستهدف الصغار ضمن فئتين عمريتين، من 5 إلى 9 أعوام، ومن 11 حتى 15 عاماً، وذلك مقابل رسوم رمزية تبلغ 210 دراهم لأعضاء مكتبات دبي العامة و420 درهماً لغير الأعضاء.

وتلعب دبي للثقافة دوراً مهماً في دعم رؤية حكومة الإمارات الساعية إلى تطوير مجتمع قائم على المعرفة، وتلتزم بتعزيز البيئة الثقافية والإبداعية في الإمارة وترسيخ مكانتها على الساحة الثقافية العالمية. وتدير الهيئة شبكة فروع «مكتبة دبي العامة» التي تتضمن ثماني مكتبات للكبار وسبع للأطفال، إضافة إلى قاعات متعددة الأغراض وقاعات دراسية، مقدمةً لأفراد المجتمع مناهل المعرفة في ظل خدمات ذات كفاءة عالية وتقنيات متقدمة.