خورخي فيلادومس: الحب إلهام يتجلى في حضرة الموسيقى

نوف الموسى (دبي)

«كموسيقيين، ليس لدينا تعبير فعلي لمعنى الحب ومصدره، ولكننا نشعر به بشكل عميق».. إنها اللحظة الأخاذة.. بتعبير الموسيقي والعازف المكسيكي خورخي فيلادومس، الذي يقول في حواره مع «الاتحاد»، إن المعنى من الحب، يسقط تماماً في حضرة الموسيقى، وأن ما يدعى بـ«الهارموني» هو وسيلة نبيلة لقياس ما يمكن استشعاره على مستوى التفاعلات بين الموسيقى والفضاء العام.

وعن تفاعل المبدع والمتلقي في مجال الموسيقى يقول خورخي فيلادومس: مهمتنا التواصل مع الجمهور، لأن الموسيقى بطريقة ما ليست موجودة كعيان، ويجب عليها أن تتداخل مع تدفق الزمن لتكون محسوسة في الوعي العام، ولذا أشعر بأن في معادلة الموسيقى الكلاسيكية، هناك اللحن والجمهور الذي يريد أن يستمع إليه، ونحن كمؤدّين مهمتنا الوحيدة إيصال تلك الرسالة إلى المستمعين.

إقبال على الحياة

وهنا يقف خورخي فيلادومس للعزف على آلة البيانو، ويقود مستمعيه مجدداً للمشاركة الوجدانية، وهو يؤمن بأن الحب يصبح أكثر تجلياً وإلهاماً من خلال الإبداع نفسه، فالإنسان عندما يبلغ ذروة إنتاجه الفني والثقافي والأدبي، فهو بالضرورة يُمارس إقبالاً على الحياة، من خلال إصراره على أن يشارك كل من حوله في محيطه الخاص والعام لهذا الإبداع، ويترقب ملاحظات الآخرين، في مدى تأثير ما يفعله ومستوى تلقيهم إياه، ويذكر فيلادومس هنا «التعاطف» كأحد مرتكزات التجربة الإبداعية الإنسانية وتطورها.

الكون والشعر

والاستماع إلى الموسيقي والعازف خورخي فيلادومس، وهو يتحدث كيف للحيوية الملهمة أن تدخل الآلة الموسيقية المصنوعة من خشب وميكانيكية معينة، وتقول شيئاً ما، أمر لا يمكن شرحه البتة، وربما يعود بنا إلى مقطوعة «هارولد في إيطاليا» للمؤلف الموسيقى الفرنسي هيكتور بيرليوز «1803- 1869»، والمستوحاة من الشاعر البريطاني جورج غوردون بايرون «1788-1824»، وهو من رواد الشعر الرومانسي، وأبرز ما كتبه في قصيدة سردية طويلة عبر «رحلة تشايلد هارولد»: «هناك متعة في الغابة التي لا مسار لها، هناك نشوة على الشاطئ الوحيد، يوجد مجتمع لا يتطفل فيه أحد، على عمق البحر والموسيقى في زئيرها: أنا لا أحب الإنسان أقل، ولكن الطبيعة أكثر، من هذه المقابلات التي أجريناها والتي أسترق فيها، من كل ما قد أكونه، أو ما كنت عليه من قبل، لتختلط بالكون وتشعر، ما لا يمكنني التعبير عنه، ولكن لا يمكنني إخفاؤه بالكامل أيضاً».

العواطف اللانهائية

وربما هنا جمالية وعمق عدم القدرة الواضحة على تفسير الموسيقى، فهي تتيح لنا كمتلقين الاستفاقه على رؤية خاصة بنا للعالم، على طريقة الفيلسوف الألماني الكبير إيمانويل كانط، الذي أوضح أن هناك حدوداً لما يمكن للعقل أن يدركه، ما يعطينا الحق في تحديد علاقتنا بالكون وتقديم تفسيرنا لما هو واقعي وحقيقي، مشكلاً روحاً للمدرسة الرومانسية. وفي الموسيقى الكلاسيكية نرى ذلك أيضاً في أعمال بيتهوفن الموسيقية، الفائضة بالرغبات البشرية ومسارات العواطف اللانهائية.

ترنيمة جمالية

الحال أن حديث الموسيقي والعازف خورخي فيلادومس ترنيمة روحية جمالية كما هي قصيدة الشاعر الأميركي والت ويتمان «1819- 1892»: «ذلكَ الظِّل شبيهي» التي ترجمتها آمال نوّار: «ذلكَ الظِّل شبيهي، ذلكَ الظِّلُّ، شبيهي، الذي يمضي غدوةً ورواحاً، مُسترزقاً، مُثرثراً، مُساوماً، كم مرة أجدني واقفاً أرمقه إلى أين يرحل! كم مرة أتساءلُ وأرتابُ، في ما إذا كان ذلكَ، أنا حقاً! غير أنّي بين أحبّائي، ومُنشداً هذه الأغاني، لا أرتابُ أبداً فيما إذا كان ذلك، حقاً أنا».

مشاركة وجدانية

حول سيرورة المعنى في الموسيقى، بأنه ليس مفهوماً بقدر ما هو شعور صافٍ، يقول الموسيقي والعازف فيلادومس: «كنت أتأمل كيفية إيصالنا للموسيقى الكلاسيكية لأطفال في المكسيك وكينيا وسويسرا، تشاركوا جميعهم في تقديم حفلات موسيقية، قادرة على أن تجمعهم سوياً، تعلموا من خلال مؤسسة «crescendo con la musica» التي أسستها لإحداث هذا الترابط الإنساني». وأضاف: علينا أن نعي تماماً كيف أن الحدود الاجتماعية والثقافية تلاشت تماماً، بين مختلف المشاركين، وعلى رغم أنهم لا يتقنون لغات بعضهم بعضاً، إلا أن الموسيقى استطاعت أن تجعلهم متصلين مترابطين، يكادون يكونون مكملين لبعضهم بعضاً، فعندما يعزف شخص مع شخص آخر، فهو يعطيه مما هو عليه من مشاعر، وفي المقابل فإن الآخر كذلك يهديه شيئاً منه، وهو ما يمكن أن نعتبره نوعاً من المشاركة الوجدانية والتعاطف الرمزي البديع، لأنه في عمقه نابع من حب لا يمكن تفسيره، حيث يقبل كل منهم الآخر في البداية، على رغم التنوع والاختلاف، وبعدها ينسجم الجميع معاً كأنهم في مرحلة ما من الرحلة الموسيقية، وأيّ حركة أو إيماءة منهم تصبح جزءاً من تفاعل كل منهم مع العالم.