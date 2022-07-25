برجس يكشف صفحات مطوية من «دفاتر الوراق»!

أحمد عاطف (القاهرة)

الروائي الأردني جلال برجس، الفائز بجائزة البوكر العالمية للرواية العربية العام الماضي، كاتب وصحافي وشاعر، أكسبته وظيفته في هندسة الطيران مهارة التخطيط للعمل الروائي، ويرى أن الصحافة هي الباب الذي جعله على مقربة من الناس، يكتب من عمق الشارع وحياته. ويعتبر برجس أن مشروعه الروائي يقوم على وعي الإنسان بواقع وتحديات اللحظة، وخاصة الإنسان العربي في هذه المرحلة التي شهدت تحولات عالمية وقلقاً تجاه لحظات المسير والمصير.

استجابة القارئ

وخلال حواره مع «الاتحاد» كشف برجس أنه حين يكتب عن الناس فهو، في الواقع، يكتب عن نفسه، ويرى أن الجوائز اعتراف بما ينجزه المبدع، والأهم هو اعتراف القارئ، ولكن اعتراف الجوائز بقيمة العمل، وبالتالي إلقاء مزيد من الضوء عليه، يؤدي أيضاً إلى لفت الانتباه إلى العمل الأدبي الفائز، وهذا يؤدي إلى تزايد عدد قرائه، ويحيلنا من جديد إلى حكم القارئ. وهناك جدل حول مدرسة برجس الروائية، وما إذا كان ينتمي إلى المدرسة الواقعية أم الخيالية وخاصة في روايته الأخيرة «دفاتر الوراق»، حيث يرى بعضهم أنها -على رغم جمالها- ربما تبدو غير منطقية، لرجل يلتقي بسيدة على شاطئ البحر ثم يتبين فيما بعد أنها أرملة والده، وإزاء هذا الرأي يعبر برجس عن اعتقاده بأن ذهابه إلى الواقع روائياً وبأدوات الخيال قد يكون هو ما خلق هذا الخلط لدى بعضهم، مشدداً على أنه يتفهم ذلك ويؤمن بالخروج الأدبي على الواقع من دون التعامل معه بشكل جذري، وما هذا الخروج إلا خطو عبر باب المخيلة التي تعيد إنتاج الواقع من جهتين: الأولى تعريته، والثانية طرح الأسئلة حياله.

أغرب من الخيال!

وفيما يخص الصدفة في «دفاتر الوراق» يتساءل: ألا يمكن لذلك أن يحدث في الحياة؟ حسناً إنه أمر كنت أعي مسبقاً كيف ستكون ردة فعل القارئ حياله، وما ذهابي إليه إلا من منطلقين، الأول: إيماني بأن الواقع قد يبدو أحياناً أكثر غرابة من الخيال، ولا يخلو من صدف، والثاني هو ما أراده السارد عبر بنية حكايته في التعبير عن غرابة الواقع، فإبراهيم الوراق شرع في سرد حكايته في مستشفى الأمراض العصبية، وانتهت الحكاية في المكان نفسه.

وهنا يمكن القول، انطلاقاً من العبارة الأخيرة في الرواية، إن ما حدث ربما يكون من نسج خيال الوراق، وربما يكون أيضاً قد حدث على صعيد البنية الحكائية، إن طبيعة المحكي وجوهره تفسر هذا المنحى الذي سلكته الرواية اهتماماً بالمحمول المعرفي على حساب ما يراه البعض غير منطقي.

وتحدث الروائي الأردني حول كيفية تجنبه تأثير الشاعِر ومنعه من أن يُفسِدَ روايته، بالإيمان بشعرية الحدث لا اللغة، إلا أنه مع أن الرواية على رغم هذا لم تخلُ من شعرية اللغة، ولكن في المواضع التي يراد لها ذلك، حيث «يحاول الشاعر أن يتدخل ولكني أمارس نوعاً من القسوة حيال هذا التدخل لئلا يختل التوازن فيما أكتب». وبشأن محور «البيت» و«الوطن» في «دفاتر الوراق»، يشير جلال إلى أنها الثيمة التي قامت عليها الرواية، فالبيوت في «دفاتر الوراق»، متعددة، البيت المنزل، البيت الداخلي للإنسان، البيت الوطن.

استلهام الواقع

خلال حواره مع «الاتحاد» أكد برجس أن الرواية العربية في حال جيدة هذه الأيام، إذ إنها تستلهم الواقع، ويومياته، سواء عبر الإسقاط التاريخي، أو مقاربة الواقع، أو الذهاب إلى المستقبل، لافتاً إلى ظهور أسماء مهمة وخاصة من جيل الشباب، وقد طرأت تطورات كبيرة على الكتابة الروائية من جهة اللغة والأسلوب واستثنائية المطروقات الروائية.

يذكر أن رواية «دفاتر الوراق» تروي قصة قارئ نهم مصاب بالفصام يجد نفسه في حياة المشردين قبل أن يلتقي بالمرأة التي تغيّر مصيره!