5 خدمات تعزز الرحلة الريادية للناشرين في «مدينة الشارقة للنشر»

الشارقة (الاتحاد)

تواصل «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر»، المنطقة الحرة الأولى من نوعها في العالم المختصة بخدمة قطاع النشر والطباعة، جهودها لتوفير بيئة خصبة للارتقاء بقطاع النشر والطباعة، ومساعدة الشركات الناشئة على إطلاق أعمالها والنمو والتوسع والوصول إلى أسواق جديدة، والمساهمة في إثراء صناعة النشر العالمية.

وتوفر مجموعة الحلول التي تلبي احتياجات تأسيس الشركات في المنظومة المتكاملة للمنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر فرصة تأسيس الشركات خلال يوم واحد في بيئة الاستثمار الواعدة التي تشهد نمواً كبيراً في الشارقة، كما تسهم الخدمات المجدية من حيث التكلفة وذات القيمة المضافة بتلبية التطلعات الريادية للناشرين وتسهيل وصولهم إلى الأسواق العالمية، حيث توفر تلك الخدمات الوقت والجهد، وتعزز التواصل مع خبراء صناعة النشر، وتتيح للناشرين فرصة التركيز على تنمية شركاتهم.

ومن خلال اختيار باقة تأسيس الأعمال في قطاع النشر، والتي تبدأ بـ5750 درهماً، يمكن للناشرين الاستفادة من الخدمات التالية:

- الخدمات الاستشارية وتساعد المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر المستثمرين على تحديد الهيكل المؤسسي لشركاتهم بناءً على الأنشطة الرئيسة وخطط الأعمال الحالية والمستقبلية، حيث يمكن للمستثمرين الحصول على موافقات أولية، وتسجيل الأعمال التجارية رسمياً، والحصول على رخصة العمل خلال 45 دقيقة.

- خدمات صياغة العقود، كما توفر المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر خدمات صياغة الوثائق القانونية الرئيسة اللازمة لتأسيس الشركة، مثل عقد التأسيس وعقد الإيجار.

- خدمات الوثائق والشهادات، كما يتم تزويد المستثمرين بالوثائق الأساسية لإتمام عملية تأسيس الشركة، وتشمل هذه الوثائق شهادة الأسهم، وشهادة التأسيس، وشهادة نشاط الأعمال.

- خدمات التأشيرة وتتيح المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر خيارات متعددة تساعد الناشرين على اختيار تأشيرة الإقامة المناسبة لاحتياجات أعمالهم، كما تعمل على تسريع عملية إصدار التأشيرة للمستثمرين من خلال فرع لهيئة الهوية والجنسية وأمن المنافذ في المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر.

- الخدمات الأخرى، وتتيح باقة النشر للمستثمرين إمكانية الجمع بين خمسة أنشطة تجارية في ترخيص تجاري واحد وبدون أي رسوم إضافية، كما يمكن للناشر التسجيل كعضو في جمعية الناشرين الإماراتيين بموجب اتفاقية التفاهم بين المدينة والجمعية.

وفي هذا السياق قال سالم عمر سالم، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر: «تهدف الخدمات ذات القيمة المضافة ضمن باقة النشر في المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر إلى تلبية احتياجات كل مستثمر، ومساعدة المستثمرين على تأسيس أعمالهم أو توسيع عملياتهم، وتقدم لهم مجموعة من المزايا التي تعود عليهم بالمنفعة والفائدة، كما تعمل الخدمات الإضافية على تعزيز البيئة الداعمة في المنطقة الحرة تماشياً مع التزامنا ببناء منظومة شاملة ومتكاملة للناشرين على المستوى الإقليمي والدولي».