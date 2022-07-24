«تأملات».. رحلة ملهمة في جماليات الخطوط والألوان

محمد عبدالسميع (الشارقة)

نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة مساء أمس الأول معرضاً خطياً للخطاط شهاب الكعبي تحت عنوان «تأملات»، وضم المعرض عشرين لوحة خطية بمقاس كبير 100 X 70، نفذت على خامة كونفاس وبالحبر مع الأكريليك، وتنوعت بين عدد كبير من الخطوط العربية الكلاسيكية.

نزعة صوفية

وقال الخطاط خليفة الشيمي مسؤول المعارض والفعاليات الفنية في النادي: «إن تنظيم معرض الفنان شهاب الكعبي يأتي في إطار نهج النادي القائم على تشجيع الفنانين وإفساح المجال لهم لكي يقدموا ما لديهم للجمهور، ودعم أصالة العمل الفني خصوصاً في مجال الخط العربي الذي هو فن التشكيل العربي الأول».

وجاء اللوحات ترجمة لنزعة صوفية راسخة في وجدان شهاب الكعبي تتلخص بحبه للرسول صلى الله عليه وسلم، وقد عبر عن تلك النزعة بأشكال مختلفة أهمها أنه أصدر سابقاً ديوان شعر في مدح الرسول الكريم، وقد حفلت لوحات المعرض بعدد من أبيات قصائد الديوان إلى جانب آيات من القرآن الكريم وأحاديث شريفة في أخلاق وشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم وحبه. ويستند الكعبي على تاريخ طويل من ممارسة الخط يعود إلى عقود سابقة عمل فيها على تجويد خطه وتجول فيها بين جميع الخطوط العربية الكلاسيكية، وقد مزجها بتجربة عمل طويلة في مجال الإعلانات استفاد منها في اشتقاق نهج خاص له يمزج فيه بين الحرف واللون، مع التمسك بأصالة الحرف وقواعده الراسخة.

خطوط وألوان

وعند التجول في المعرض يأسرك التنوع في الخطوط والألوان، فالكعبي يتنقل في لوحاته بسلاسة بين الثلث والنسخ والديواني والكوفي والوسام والفارسي وغيرها، ليقدم لوحات مشغولة بالفن الرفيع. وفي إحدى لوحاته كتب في الزاوية العليا جملة «اللهم صل وسلم على محمد» بالتنقيط الذي هو ميزان الحروف، ثم كتب تحتها بخط الثلث بيتاً من شعره هو:

فداك الروح يا سندي فداكا * وقومي كلهم عدم سواكا

وملأ الفراغات بتشكيل حروفي باللون الأحمر، لكي يحدث تمازجاً بين العمق والاستقرار في خط الثلث ومعنى البيت وبين الحركية والتألق في التشكيل باللون الأحمر.

وفي لوحة أخرى كتب بخط الوسام باللون الأحمر الحديث الشريف «أنا خير ولد آدم ولا فخر»، وتحته «اللهم صل وسلم على محمد» ثم بيتاً آخر من شعره، واستخدم التشكيل ونوعاً بين ألوان البنفسجي والأزرق في زوايا اللوحة، ليضفي عليها هالة من البهاء تناسب موضوعات النصوص الخطية فيها.