اختتام ورشة تمثيل مهرجان «كلباء للمسرحيات»

اختتمت مساء يوم السبت (23 يوليو) في المركز الثقافي لمدينة كلباء، ورشة «التمثيل» التي أقيمت في إطار البرنامج التدريبي الشامل الموسوم بـ«دورة عناصر العرض المسرحي» الذي تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة، ويسبق كل دورة جديدة من «مهرجان المسرحيات القصيرة» الذي تنظم دورته التاسعة خلال الفترة 22 - 27 سبتمبر.

وقدم أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح بالدائرة مدير المهرجان، في حفل الختام، شهادات المشاركة للمتدربين، وأثنى على جهود مشرف الورشة الفنان الإماراتي إبراهيم سالم.

وكان الحفل انطلق بتقديم المشاركين لعروض قصيرة، طبقوا من خلالها المبادئ والخبرات التي تلقوها في الورشة، التي استمرت مدة عشرة أيام (14 - 23 يوليو).

واشتملت الورشة، التي تفاوت عدد المستفيدين منها بين 40 و59 متدرباً، في جانبها النظري، على محاضرات حول تاريخ التمثيل المسرحي وخصوصيته، ومسار تطوره منذ البدايات إلى الوقت الحاضر، ومذاهبه، والأسباب الفكرية والثقافية لنشوئها، إضافة إلى فوائده الجسدية والذهنية، وأبرز أعلامه، وأحدث طرائقه.



جانب نظري.. وعملي



وفي الجانب العملي خضع المشاركون لتمارين في الصوت والإلقاء، والأداء الحركي والإشاري والإيحائي، كما قدموا مشاهد قصيرة تجسيداً لتصورات ومفاهيم التشخيص، التي ارتبطت بأبرز المدارس المسرحية مثل الطبيعية، والواقعية، والتعبيرية، وسواها.

وذكر إبراهيم سالم أن المشاركين في أغلبهم أظهروا خبرات تدل على استفادتهم من انتسابهم إلى الورشات التي قدمتها دورة عناصر العرض المسرحي خلال السنوات الماضية، وأشاد بمواظبتهم على الحضور والتفاعل مع برنامج الورشة منذ انطلاقتها.



ورشة السينوغرافيا



على صعيد متصل، بدأت يوم الأحد (24 يوليو) في المركز الثقافي نفسه، ورشة السينوغرافيا تحت إشراف الفنان الإماراتي وليد عمران، وتستمر مدة عشرة أيام، وتقدم للمشاركة بها أكثر من 50 متدرباً.

ودورة عناصر العرض المسرحي هي برنامج متنوع للتدريب المسرحي يهدف إلى تمكين الراغبين في المشاركة بمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، من المهارات والأدوات الأساسية في مجالات التمثيل، والإخراج، والسينوغرافيا.