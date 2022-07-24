«ثقافة الشارقة» تطلق ملتقى الشعر العربي في النيجر

نيامي (وام)

أطلقت دائرة الثقافة بالشارقة يوم أمس النسخة الأولى من ملتقى الشعر العربي في النيجر، بالتعاون مع نادي النيجر الأدبي الثقافي في العاصمة نيامي، في إطار مبادرة ملتقيات الشعر العربي في أفريقيا التي تهدف إلى نشر اللغة العربية وتعزيز حضور الشعر العربي. وشارك في الملتقى الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، 7 شعراء، هم: د. علي تاسع، ووكيل الحاج عبدالسلام، ود. مهدي الحاج معاذ، وسيدي ولد عمر أحمد الكنتي، وآمدو علي إبراهيم، وشمس الدين ثاني غربا، وسالم أغ أنار. وتنوّعت النصوص في طرحها الشعري اللافت منطلقة من الوزن الشعري العربي إلى مشهديات وصور ومجازات وصفية ودلالات رمزية عالية.

حضر حفل افتتاح الملتقى د. يوسف مُنكيلا مدير التعليم العربي العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي النيجرية، وأَمْغَرْ بَيان إبراهيم رئيس نادي النيجر الأدبي الثقافي، ود. محمد الخير رئيس جامعة الوفاق الدولية في النيجر، ودبلوماسيون عرب وأكاديميون وشعراء ومثقفون ومهتمون بالشعر العربي. كما شهد الملتقى حضور لجنة تحكيم لاختيار النصوص المشاركة في الملتقى ويمثّلها د. أغ محمد أغ.

وقال عبدالله العويس، رئيس دائرة الثقافة، إن ملتقى النيجر للشعر العربي هو الملتقى الخامس ضمن ملتقيات الشعر العربي في أفريقيا التي وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتنظيمها بعد غينيا ونيجيريا والسنغال وتشاد، مشيراً إلى أن حضور جمهور الشعر العربي في النيجر يؤكد على مكانة اللغة العربية في هذه الدولة الأفريقية الكبيرة بتاريخها، الأمر الذي يشجع على استمرار تنظيم الملتقى في هذا البلد.

وأوضح العويس أن دائرة الثقافة في الشارقة تعمل على استكمال سلسلة هذه الملتقيات وبالتنسيق مع الجهات الرسمية، في كل من مالي وساحل العاج وجنوب السودان وبنين، خلال الفترة المقبلة. ومن جانبه قال آمدو علي إبراهيم المنسق الثقافي في النيجر إن ملتقى النيجر للشعر العربي مبادرة من صاحب السمو حاكم الشارقة بهدف الحفاظ على اللغة العربية وآدابها في دول غرب أفريقيا، لغة الخلود والإنسانية ولغة الدين والقيم والأخلاق، وبعد الاطلاع على المشاركات التي وصلتنا استطاع أن يترشح للمشاركة سبعة شعراء سيحلقون بنا في آفاق الجمال والإبداع، شعراء تغنّت حروفهم بالمجد وشُغفت بالإبداع.

وقال أَمْغَرْ بَيان إبراهيم رئيس نادي النيجر الأدبي: يجمع الملتقى شخصيات أدبية وشعراء مبدعين خلال لحظات تسافر بنا في الإبداع، ونادي النيجر الأدبي الثقافي الذي يشارك اليوم دائرةَ الثقافة بالشارقة في تنظيم هذا الملتقى، نادٍ يسعى لاحتضان تجارب الشباب في الحقل الأدبي والثقافي من خلال الدورات والندوات والملتقيات والأمسيات الأدبية والثقافية، وسيظل في خدمة هذا المشروع.

وبدوره أكد د. أغ محمد أغ، ممثل لجنة التحكيم، أن الملتقى الذي يعد الأول من نوعه، هو نشاط أدبي وثقافي واعد نرجو له الدوام والاستمرار في المنطقة، مشيراً إلى أن الشعراء المشاركين كوكبةٌ من المبدعين، وتم اختيار نصوصهم من طرف لجنة التحكيم. وفي ختام الملتقى تم تكريم الشعراء المشاركين وتسلّموا شهادات تقديرية احتفاء بإبداعهم الأدبي الكبير.