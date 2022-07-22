د. عبدالله الغذامي يكتب: الإبداع وتحدي التصنيفات

يتساءل حمزاتوف: لقد مر بي عهد لم أكن أكتب فيه شعراً، فهل كنت آنذاك غير شاعر «بلدي 114» وكلمة حمزاتوف هذه تكشف عن حال الإنسان مع الشعر، حيث سنكتشف دوماً ومع شيء قليل من التفكير أن الكائن البشري هو في جوهره كائن شعري بمثل ما هو إنسان، فالإنسان كتلة مركبة من المشاعر، ومن ثم هو قيمة شعورية، وكل لحظات حياته هي لحظات شعرية بما أنها لحظات شعورية ويعبر الإنسان عن شعوره بدءاً من الدمع والبكاء على أن البكاء لازم ويلازم الإنسان منذ لحظة ميلاده ويظل معه رديفاً لغوياً يسعفه حين ترتبك الكلمات أو حين تعجز لغة الكلمات عن التعبير، وهناك علاقة وثقية بين البكاء والكلام عبر مفردة «التعبير»، بين العَبرة بفتح العين والعبارة بكسر العين، وكلاهما تعبير وإن بجمل مختلفة، والبكاء يتكون من أصوات دالة وهي الأصوات التي تعرفها الأمهات وتميزها من بين أنواع بكاء أطفالهن الرضع ودلالات كل صوت، كما هي اللغة التي هي أصوات دالة بتواطؤ، حسب تعريف الغزالي لها، وكذلك صوت العبرات إذ تتدفق فرحاً أو ترحاً أو خشوعاً، وكل جملة من بكاء هي جملة لغوية أيضاً.

ولذا فالشعر بكاء فصيح، والناس يقولون الشعر ويترنمونه عبر وسيط، كالأغاني وشعريات الوجدان التلقائي كالهجيني والموال والحداء. ومن لا يقول الشعر يظل يتوسل بالشعر للتعبير عن مشاعره عبر شعر غيره، ولا يوجد بشر لا يحفظ شيئاً من الشعر يستعين به على تقلبات أحواله.

وإن كان حمزاتوف مرت عليه أوقات لم يكتب فيها شعراً، فإن آخرين غيره لم يكتبوا شعراً قط، ومع ذلك لا يمكن نفي الحال الشعرية عنهم وأبرزها هو الطرب للشعر بسماعه أو قراءته أو الطرب له في الغناء والترنم به في لحظة صمت لا يسليها سوى تطريب ذاتي بترديد نغمة ما تكسر وحشة الصمت وغياب التفاعل.

على أن الشعر ليس هو ما يصدق عليه المصطلح الشعري برسميته المصطلحية، وإنما هو أوسع من ذلك وفي حالة حمزاتوف كان كتابه «داغستان بلدي» قطعةً أدبيةً من أرقى حالات الفن الكتابي في التعبير وفي المشاعر والوجدانيات وفي التفكر وتفنن القول وإبداعيته عبر عرض الفكرة وتحريك المعاني، وقد أحس حمزاتوف أن كتابه سيقع في لعبة التصنيف بين النقاد الأكاديميين الذين سيقولون: إنه ليس شعراً «سيقول بعض المحررين والنقاد هذا الذي كتبت ليس روايةً ولا قصةً ولا أقصوصة»، ومضى حمزاتوف ليتحدى التصنيفات، «فالبيت إذا كان على أساس متين فإنك تمضي لبنائه وكذا النص إن هو كان ذا أساس متين فليكن روايةً أو أسطورةً، أو تأملات أو مقالاً، وكذا ليكن قصيدة أو ملحمة أو مجرد كتابة، حتى وإن قال المحررون إنما تكتب هو هذا أوذاك أو أشياء أخرى»، ومن هنا فهو يرفض أن يعطي نصه اسماً معيناً كما يرفض شروط المؤسسة في تصنيف المكتوب ومن ثم منحه منزلةً حسب شرط التصنيف، «فالقلب له قوانينه التي ليس من شرطها أن تناسب الجميع (ص 108)».

على أن التصنيف والتبويب المؤسسي هو نوع من النسقية الثقافية وله سلطة على من صنعوه حتى ليتحكم في تفكيرهم ونظم الاستقبال عندهم ويبرمج ذائقتهم، ومن ثم تصوراتهم، والعقاد مثلاً كان يوجه نصوص شعر التفعيلة إلى لجنة النثر حين كان مسؤولاً في مجمع القاهرة للغة العربية، ومن بعده جاءت موجة رفض مصطلح الشعر المنثور، ثم رفض قصيدة النثر، لسبب بسيط هو أن معيار الشعر المعتمد لا ينطبق عليها، ولم يتبصروا في أن النصوص أكبر من المعايير، وأنت لا تصنع ثوباً للمولود قبل ولادته وتشترط على جسده أن يأتي وفق مقاس الثوب.

والجميل في هذه المسألة أن النصوص تنتصر في النهاية، ثم يلهث التصنيف وراءها لكي يقيدها بقيد يدخلها بيت الطاعة ويدجن تمردها ليأتي غيرها ويتحدى التصنيفات مرة أخرى وأخرى، وهكذا هو صراع الإبداع مع الأكاديمية.