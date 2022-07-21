«كلمة» يُصدر «جغرافية البعوض السّياسيّة»

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر مشروع «كلمة» للترجمة في مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، كتاب «جغرافية البعوض السّياسيّة» للروائيّ والمفكّر الفرنسيّ الشّهير إريك أورسينا والباحثة العلميّة والطبيبة الفرنسيّة الدكتورة إيزابيل دو سانت أوبان. ووضع ترجمة الكتاب القاصّ والمترجم المغربيّ محمّد الخضيري، وراجعها وقدّم لها الشّاعر والأكاديميّ العراقيّ المقيم في باريس كاظم جهاد.

ويعتبر أورسينا كتابه هذا، وعدداً من الكتب الأخرى وضَعها بالأسلوب ذاته، تحقيقات علميّة. وهو يجنّد لها بالإضافة إلى معارفه العلميّة الواسعة حيويّة في البحث والتنقّل حيثما قادته مادّة بحثه، من أقصى العالَم إلى أقصاه. وقد كتب هذا العمل مستعيناً بمعارف الدكتورة إيزابيل دو سانت أوبان، وهي طبيبة متخصّصة بأمراض الأوعية الدمويّة، ساهمت في تهيئة الكتاب بصفتها مستشارة علميّة لواضعه ومعاوِنةً له في التوثيق والبحث. فلوضعِ هذا العمل قاما بسلسلة رحلات حقيقيّة وفكريّة عبر العالَم، ودرَسا مستعمرات البعوض ووسائل تفادي لسعاته والمعالجة من الإصابة بما يحمله من أمراض وأوبئة، واستعرضا هذا كلّه مع العاملين في الميدان في أهمّ المواقع المعنيّة به.

والكتاب كما يؤكّد المُراجِع، متعدّد الانتماءات والوجوه، يجمع المغامرة الفكرية والرّحلة البحثيّة إلى هوس التنقيب في بطون الكتب والموسوعات العلمية وفنّ المحاورة الرّفيع، ويستعيد فيه الروائيُّ الشّهير روحَ التلميذ أو طالب العِلم الذي يستمع بأذنين صاغيتين إلى شروح أساتذة الميدان وخبرائه، ويسجّل عنهم تطوّرات كفاح متراكم ومتعدّد لا يزال يُخاض في مواجهة البعوض. وهذا كلّه يأتينا عبر لغة روائيّ عميق الدّربة، ذي مُنجز واسع في هذا المجال، بارع في فنّ التشويق والعرض المغري للوقائع والأفكار.

وفي سيرة الكاتب الفرنسيّ إريك أورسينا (المولود في 1947) وفي تكوينه الثقافيّ ضرب من التعدّدية المذهلة، فبعدما أنهى دراسته الجامعية المزدوجة، في العلوم السياسيّة والاقتصاد، أصبح باحثاً وأستاذاً في مجال التمويل الدوليّ واقتصادات التنمية. ثمّ صار في عهد فرانسوا ميتران مستشاراً للإليزيه في التعاون الثقافيّ، مع البلدان الأفريقية خاصّة. وقد نشر في الاقتصاد عدّة مؤلّفات باسمه الصّريح، إريك آرنو، ثمّ، بدءاً من روايته الأولى «كآبة لويولا» (1974)، واختار لجميع كتبه التالية اسماً مستعاراً صار يُعرف به دون سواه: إريك أورسينا.

والدكتورة إيزابيل دو سانت أوبان طبيبة متخصّصة بأمراض الأوعية الدمويّة وتعمل على استكشاف كلّ ما يخصّ الشرايين والأوردة. ولدت في الغابون في أفريقيا بحكم عمل والدها مهندساً زراعيّاً هناك، فعرفت عالم البعوض عن قرب، وكانت خيرَ مستشار علميّ للكاتب في عمله هذا.

أمّا محمّد الخضيري فهو كاتب ومترجم مغربيّ، من مواليد 1986. نشر في المجلّات الأدبية العديد من القصص والمقالات النقديّة. وترجم عن الفرنسية رواية «المستشفى» للروائي المغربي أحمد البوعناني (2013)، التي رُشّحت إلى القائمة القصيرة لجائزة «الأطلس الكبير».