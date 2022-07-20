«السياحة والآثار» بأم القيوين تثمن جهود «التراث العمراني»

ماجد بن سعود يتفقد مباني تاريخية في أم القيوين (أرشيفية)
21 يوليو 2022 01:12
أم القيوين (وام) ثمّن الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، الجهود الكبيرة التي تقوم بها جمعية التراث العمراني في دولة الإمارات لحماية المباني التاريخية التي تزخر بها الدولة، ولما تقدمه الجمعية من خدمات واستشارات ودعم في مجال الحفاظ على التراث العمراني للدولة وتوثيقه وتأهيله ونشر الوعي الثقافي في هذا المجال. جاء ذلك خلال استقبال الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا وفداً من جمعية التراث العمراني برئاسة المهندس رشاد بوخش رئيس الجمعية، حيث منحت الجمعية، خلال اللقاء الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا عضوية الجمعية الفخرية. وعبر المهندس بوخش عن امتنانه لجهود الشيخ ماجد بن سعود المعلا في الحفاظ على التراث الوطني وتقديره لدوره خلال السنوات الماضية في نشر الوعي بأهمية الحفاظ على المباني التراثية والتاريخية بالإمارة، من خلال إطلاق مشاريع متعددة، أهمها مشروع حي أم القيوين التراثي. وقال بوخش، إن التعاون القائم بين جمعية التراث العمراني ودائرة السياحة والآثار بأم القيوين يهدف إلى دعم المشاريع التي من شأنها الحفاظ على التراث العمراني للدولة، وإثراء القيمة السياحية للمباني التاريخية.