«فن أبوظبي 14» يُعلن أسماء القيمين الفنيين

أبوظبي (وام)

ينظم «فن أبوظبي» نسخته الـ14 الأكبر منذ انطلاقه خلال الفترة من 16 - 20 نوفمبر القادم في منارة السعديات، بمشاركة قياسية من 78 صالة عرض من 27 دولة، وبحضور كوكبة من الشخصيات الفنية البارزة ضمن فريق القيمين الفنيين ومنسقي صالات العرض، بمن فيهم مؤرخة الفنون وأستاذة الفلسفة المعروفة رشيدة التريكي، ومديرة صالات العرض جايد يشيم تورانلي، والصحفية الفنية ريكاردا ماندريني. وتسلط فعاليات المعرض الضوء أيضاً على أعمال فنانين من شمال أفريقيا وتركيا والمنطقة.

فرصة استكشاف

ويأتي المعرض الفني السنوي في شهر نوفمبر تتويجاً للبرنامج الفني والثقافي الذي ينظمه فن أبوظبي على مدار العام. وتشهد دورة 2022 عودة 45 صالة عرض ومشاركة 33 صالة جديدة، مما يعكس تنامي ثقة المجتمع الفني العالمي في المنطقة وقدرتها على التعافي سريعاً خلال فترة ما بعد الجائحة.

وتستضيف هذه الدورة صالات عرض من دول عديدة، من بينها إيطاليا وكولومبيا وكوريا الجنوبية والدنمارك والهند، مما يمنح زوار المعرض تجربة استثنائية وفرصة استكشاف مجموعة واسعة من الأعمال الفنية التي تحمل توقيع لفيف من الفنانين المرموقين، إلى جانب أعمال اشتغلتها أنامل فنانين ناشئين.

وانطلاقاً من التزامه بالتعاون مع أبرز الكوادر الفنية لتقديم برنامجه السنوي المميز، دعا فن أبوظبي المؤرخة الفنية وأستاذة الفلسفة رشيدة التريكي كقيم فني لقسم «فضاءات» تحت شعار «غد جديد». ويستضيف القسم هذا العام صالات عرض وفنانين من شمال أفريقيا، مسلطاً الضوء على محطات التطور الفني في المنطقة. ودعا فن أبوظبي كذلك كلاً من مديرة صالات العرض جايد يشيم تورانلي، من «بي آي للأعمال الفنية»، والصحفية الفنية ريكاردا ماندريني للقيام بمهام القيمتين الفنيتين للمعرض، واختيار صالات جديدة للمشاركة في فعالياته، حيث ستركز جايد على عرض أعمال صالات عرض وفنانين من تركيا، من ضمنها ديريمارت وجاليري نف إسطنبول، بينما ستستقطب ريكاردا صالات عرض تنفرد ببرامج متنوعة من مختلف دول العالم، ومن بينها مازوليني وبي420 وديب آرت جاليري.

وقالت ديالا نسيبة، مديرة فن أبوظبي: يواصل فن أبوظبي، منذ إطلاقه في عام 2007، دوره المحوري والريادي في الارتقاء بالمشهد الفني لإمارة أبوظبي خصوصاً ودولة الإمارات عموماً، إلى جانب ترسيخ مكانتيهما وجهةً إقليميةً رائدة لمحبي وعشاق الفن من المنطقة والعالم. ونحصد ثمار سنوات من النجاح والعمل الدؤوب عبر المساهمة في تعزيز نمو الصناعات الثقافية والإبداعية في الإمارات، بالتزامن مع رعاية المواهب المحلية. ونثق بأن التعاون مع قيّمات فنيات مرموقات مثل رشيدة التريكي، وجايد يشيم تورانلي، وريكاردا ماندريني، سيدعم خطواتنا للمضي قدماً في تقديم أعمال فنية متنوعة تعرض رؤى مختلفة، ليظل فن أبوظبي وجهة جامعي الفنون والجمهور لاكتشاف فن وفنانين جدد.

«فضاءات»: غد جديد

ومن جانبها، قالت رشيدة التريكي: فخورة بالمشاركة في فن أبوظبي، وتكليفي بمهام القيمة الفنية لقسم «فضاءات»، وقد سعدت بالتعاون مع صالات العرض التي ستقدم أعمال فنانين مرموقين ومواهب صاعدة من منطقة المغرب العربي خلال فعاليات المعرض.

وبدورها، قالت ريكاردا ماندريني: أسعى إلى اختيار مجموعة متنوعة من صالات العرض والفنانين من خلفيات ثقافية متعددة، وأن أقدم أعمالاً من حقب زمنية ومناطق مختلفة. فالأعمال الفنية التي ستعرض يستقر في وجدانها الفني رسالة وحوار مشترك لإضافة فصل جديد إلى تاريخ الفنون.

ومن ناحيتها، قالت جايد يشيم تورانلي لقد أذهلتني زيارتي لمعرض فن أبوظبي خلال العام الماضي، والزخم الذي يضيفه إلى المشهد الفني في دولة الإمارات، فمحتوى المعرض متنوع للغاية ويجذب جمهوراً واسعاً.