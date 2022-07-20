نورة الكعبي تزور مكتب الوفد الدائم للدولة لدى اليونسكو في باريس
نورة الكعبي تزور مكتب الوفد الدائم للدولة لدى اليونسكو في باريس
20 يوليو 2022 11:07
زارت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب رئيسة اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم مساء أمس مكتب الوفد الدائم الدولة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور سعادة سالم خالد القاسمي المندوب الدائم للدولة لدى اليونسكو.
ويضم مكتب الوفد الدائم للدولة معرضاً لفنانين إماراتيين بينهم محمد أحمد إبراهيم، وعفراء الظاهري، ومحمد كاظم، وناصر نصر الله وغيرهم من الفنانين الإماراتيين، كما يوفر مساحة للتعرف واستكشاف الثقافة والفنون التقليدية والمعاصرة في دولة الإمارات.
ويتزامن إعادة افتتاح مكتب الوفد الدائم لدولة الإمارات لدى اليونسكو والذي تم تجديده حديثاً مع الذكرى الخمسين لانضمام الإمارات في عام 1972 إلى المنظمة كدولة عضو. وتواصل الإمارات جهودها الرامية للترويج لأهمية تعليم الفنون والثقافة، فضلاً عن تعزيز التنوع الثقافي عبر المنتديات المتنوعة التي تنظمها اليونسكو والدول الأعضاء.
كما قامت معالي نورة بنت محمد الكعبي، يرافقها سعادة سالم خالد القاسمي، بزيارة مبنى B6 والذي يقع في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس ويعد مركزاً إبداعياً رائداً يجمع رواد الأعمال والجمعيات والمؤسسات الإبداعية والثقافية، ومنصة للإبداع والتواصل الفني والثقافي.
وتجولت معاليها في أرجاء المبنى ومرافقه المتعددة، واستمعت من القائمين عليه إلى نبذة عن الأنشطة الثقافية والفنية والإبداعية التي يستضيفها المبنى، والتقت معاليها بعدد من الفنانين المشاركين في بعض الأنشطة الفنية واطلعت على أعمالهم الفنية والإبداعية.
يذكر أن المبنى افتتح في عام 2010 بهدف توفير منصة تجمع الفنانين والمهندسين المعماريين والموسيقيين وصانعي الأفلام وفناني الجرافيك والحرفيين والاختصاصيين الاجتماعيين، إضافةً لتنظيم المعارض التي تقدم أعمالا ترفيهية وموسيقية خلال الأمسيات والفعاليات الكبرى مثل "Fabrique à Rêves" /مصنع الأحلام/ أو مهرجان الصيف B6.