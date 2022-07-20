الجمعة 22 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

نورة الكعبي تزور مكتب الوفد الدائم للدولة لدى اليونسكو في باريس

نورة الكعبي تزور مكتب الوفد الدائم للدولة لدى اليونسكو في باريس
20 يوليو 2022 11:07

زارت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب رئيسة اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم مساء أمس مكتب الوفد الدائم الدولة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور سعادة سالم خالد القاسمي المندوب الدائم للدولة لدى اليونسكو.

ويضم مكتب الوفد الدائم للدولة معرضاً لفنانين إماراتيين بينهم محمد أحمد إبراهيم، وعفراء الظاهري، ومحمد كاظم، وناصر نصر الله وغيرهم من الفنانين الإماراتيين، كما يوفر مساحة للتعرف واستكشاف الثقافة والفنون التقليدية والمعاصرة في دولة الإمارات.

ويتزامن إعادة افتتاح مكتب الوفد الدائم لدولة الإمارات لدى اليونسكو والذي تم تجديده حديثاً مع الذكرى الخمسين لانضمام الإمارات في عام 1972 إلى المنظمة كدولة عضو. وتواصل الإمارات جهودها الرامية للترويج لأهمية تعليم الفنون والثقافة، فضلاً عن تعزيز التنوع الثقافي عبر المنتديات المتنوعة التي تنظمها اليونسكو والدول الأعضاء.

كما قامت معالي نورة بنت محمد الكعبي، يرافقها سعادة سالم خالد القاسمي، بزيارة مبنى B6 والذي يقع في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس ويعد مركزاً إبداعياً رائداً يجمع رواد الأعمال والجمعيات والمؤسسات الإبداعية والثقافية، ومنصة للإبداع والتواصل الفني والثقافي.

وتجولت معاليها في أرجاء المبنى ومرافقه المتعددة، واستمعت من القائمين عليه إلى نبذة عن الأنشطة الثقافية والفنية والإبداعية التي يستضيفها المبنى، والتقت معاليها بعدد من الفنانين المشاركين في بعض الأنشطة الفنية واطلعت على أعمالهم الفنية والإبداعية.

يذكر أن المبنى افتتح في عام 2010 بهدف توفير منصة تجمع الفنانين والمهندسين المعماريين والموسيقيين وصانعي الأفلام وفناني الجرافيك والحرفيين والاختصاصيين الاجتماعيين، إضافةً لتنظيم المعارض التي تقدم أعمالا ترفيهية وموسيقية خلال الأمسيات والفعاليات الكبرى مثل "Fabrique‏ ‏à Rêves" /مصنع الأحلام/ أو مهرجان الصيف B6.
 

أخبار ذات صلة
«كلمة» يُصدر «جغرافية البعوض السّياسيّة»
نورة الكعبي: ندعم «اليونسكو» لمدّ جسور التلاقي بين الثقافات
المصدر: وام
اليونسكو
نورة الكعبي
باريس
آخر الأخبار
رئيس الوزراء العراقي يوجه بتعزيز إمكانات الجيش
عربي ودولي
رئيس الوزراء العراقي يوجه بتعزيز إمكانات الجيش
22 يوليو 2022
غلاف الكتاب (من المصدر)
ثقافة
«كلمة» يُصدر «جغرافية البعوض السّياسيّة»
22 يوليو 2022
نورة الكعبي خلال زيارتها مكتب الوفد الدائم للدولة لدى اليونسكو بباريس (وام)
ثقافة
نورة الكعبي: ندعم «اليونسكو» لمدّ جسور التلاقي بين الثقافات
22 يوليو 2022
رجل إطفاء أثناء عمليات مكافحة الحريق غرب أثينا (أ ف ب)
عربي ودولي
تغير المناخ ينذر بمزيد من الموجات الحارة والحرائق
22 يوليو 2022
أميرة الحفيتي لدى إلقاء كلمة الدولة في جلسة حوارية (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو المجتمع الدولي لدعم التنمية في أفريقيا
22 يوليو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©