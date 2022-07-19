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ثقافة

نورة الكعبي ووزيرة الثقافة الفرنسية تبحثان التعاون الإبداعي بين البلدين

نورة الكعبي ووزيرة الثقافة الفرنسية خلال اللقاء (وام)
20 يوليو 2022 02:09

باريس (وام)

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زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
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التقت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، أمس، معالي ريما عبدالملك وزيرة الثقافة الفرنسية، وذلك على هامش زيارة دولة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» للجمهورية الفرنسية الصديقة. 
جرى خلال اللقاء - الذي عقد في مقر الوزارة بالعاصمة باريس- بحث أوجه التعاون الثقافي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية، وسبل توحيد الرؤى والتوجهات في الشأن الثقافي وتنسيق العمل من خلال المنظمات الدولية المعنية، فضلاً عن مناقشة مستقبل العلاقات الثقافية، وأهمية التعاون الإبداعي والثقافي بين البلدين، وتطرق الجانبان إلى عددٍ من مجالات التعاون خاصة الصناعات الثقافية والإبداعية التي تدعم الاقتصاد والإنتاج المحلي. 
وأعلنت معالي نورة الكعبي، خلال اللقاء، عن التعاون القائم بين وزارة الثقافة والشباب ودائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي على صعيد مشاركة دولة الإمارات في مهرجان ليون بينالي الذي يُقام سبتمبر القادم بمشاركة فنانين من الإمارات لأول مرة. 
وقالت معاليها: «يجمع دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية علاقات وثيقة مدعومة بروابط تاريخية، وآمال وطموحات مشتركة في مختلف المجالات، لاسيما التعاون في المجال الثقافي الذي يشكل محور هذه العلاقات، ويحرص كلا البلدين على تدعيم أطر الشراكة والتعاون، وفتح آفاق جديدة وواسعة لدعم وتنمية مختلف القطاعات الثقافية، وغيرها من المجالات التي تنعكس إيجاباً على العلاقات التي تجمعهما». 
وأضافت معاليها: «أصبحت العلاقات الثقافية بين الإمارات وفرنسا نموذجاً لافتاً للتبادل الثقافي الأمثل بين الدول ومثالاً للتفاعل الحضاري الفعال فيما بينهما، إذ شهدت العلاقات الثنائية في المجال الثقافي تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة تم تدعيمها بإطلاق عددٍ من المبادرات والمشاريع النوعية، ولا تزال المشاريع الثقافية المشتركة مستمرة وبوتيرة متسارعة بتوجيهات القيادة في كلا البلدين». 
يأتي اللقاء على هامش «زيارة دولة» التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لجمهورية فرنسا كأول وجهة دولية رسمية له منذ توليه رئاسة الدولة. وتعكس هذه الزيارة مدى العلاقات التي تربط البلدين، باعتبارهما شريكين استراتيجيين في الكثير من القضايا المشتركة التي تخدم تحقيق الازدهار والاستقرار للشعوب.

نورة الكعبي
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الإمارات وفرنسا
العلاقات الإماراتية الفرنسية
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