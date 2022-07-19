جواد الأسدي لرسالة اليوم العربي للمسرح 2023

محمد عبد السميع (الشارقة)

أعلن الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبدالله اختيار الفنان المسرحي العراقي الدكتور جواد الأسدي ليكون صاحب النسخة السادسة عشرة من رسالة اليوم العربي للمسرح لعام 2023، الذي يصادف العاشر من يناير، حيث سيلقي الكاتب والمخرج المسرحي الكبير رسالته في هذا اليوم خلال افتتاح الدورة الثالثة عشرة من مهرجان المسرح العربي، التي تنظمها الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والاتصال المغربية في مدينة الدار البيضاء.

وعبر إسماعيل عبدالله عن اعتزازه بالقامة العربية المتميزة جواد الأسدي، صاحب البصمة الإبداعية المعروفة في المسرح العربي إضافة إلى إبداعاته النظرية، مؤكداً أن الهيئة العربية للمسرح ومنذ انطلاقة هذا اليوم المهم في روزنامة المسرح العربي، حرصت على إعطائه أهمية تليق بواقع المسرح العربي وتطلعاته ومكانته في الخريطة العالمية، وقد اعتمد وزراء الثقافة العرب العاشر من يناير مناسبة عربية للمسرح يتم الاحتفال بها في كافة الدول العربية.

وذكر الأمين العام للهيئة العربية للمسرح بالتحية والتقدير كل القامات التي توالت على تسطير رسائل مهمة في هذا اليوم.

وأشار الأمين العام إلى أن الهيئة قد أصدرت كتاباً توثيقياً يضم بين دفتيه كل هذه الرسائل، لتكون زاداً ومرجعاً لكل المسرحيين على مدار السنين، حيث اشتملت على الحكمة والرؤى التنويرية والدعوة للحياة ولجعل المسرح مدرسة للأخلاق والحرية، تلك الدعوة المهمة التي ختم بها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي رسالته، بهذه المناسبة، عام 2014.

ومن الجدير بالذكر أن الفنان المسرحي جواد الأسدي خريج أكاديمية الفنون الجميلة ببغداد في 1972. وحاصل على شهادة الدكتوراه من بلغاريا عام 1983 عن أطروحته «المسرح العراقي المعاصر وإشكالية العرض المسرحي». وقد نال العديد من الجوائز المهمة.

كما تحتفظ ذاكرة المسرح في الوطن العربي والعالم بتجارب فارقة أبدعها الأسدي، الذي بدأ مسيرته الإبداعية مع المسرح الوطني الفلسطيني، فقدم ورشاً وأعمالاً في معظم الدول العربية، إضافة لدول أوروبية، وتفرد بأسلوبه وتجريبه المستمر على فنون العرض وطرائق الأداء. كما أصدر الأسدي العديد من الكتب التي وثقت تجربته ونصوصه، وترجم بعضها إلى عدة لغات حية، ومنها: جماليات البروفة. مسرح النور المر. الموت نصاً. نساء في الحرب. حب حار. مدينة أين. إنسو هاملت. خشبة النص. سنوات مرت من دونك. المصطبة. خيوط من فضة.. وغيرها كثير.