توربينا.. شاعرة لا تُريح العين القارئة

محمد نجيم (الرباط)

ضمن سلسلة «ترجمات»، الصادرة عن منشورات دائرة الثقافة بالشارقة، صدر للشاعر والمترجم المغربي إدريس الملياني كتاب جديد بعنوان: «أشعار من مدونة حياتي»، وهو ترجمة لأشعار الشاعرة الروسية الشهيرة نيكا غريغوريييفا توربينا، التي وصفها النقاد بالطفلة والشاعرة «المعجزة» كونها فازت وهي طفلة لا يتجاوز عمرها عشر سنوات بجائزة «الأسد الذهبي» في مهرجان الشعر بمدينة فينيسيا، عن ديوانها الأول «مسودة»، الذي باع 300 ألف نسخة خلال ساعات، ولم يسبق لأي شاعرة روسية قبلها أن نالت هذه الجائزة العالمية، إلا مواطنتها الشاعرة الشهيرة أنا أخماتوفا، حين كانت في سن متقدمة.

ولدت الشاعرة الطفلة المعجزة نيكا توربينا في 17 ديسمبر 1974 بمدينة يالطا، وفي الثانية والعشرين من عمرها، سقطت من شرفة الطابق الخامس، ولكنها نجت من الموت، وفي السابعة والعشرين من عمرها سقطت نيكا مرة أخرى من النافذة، ولكن هذه المرة، لم يكن بالإمكان إنقاذها. وسيرة الشاعرة توربينا مأساوية جداً، حيث عاشت عمرها القصير وحيدة، مكتئبة.

يقول مترجم أشعار «مسودة» إدريس الملياني: إن الطفلة المعجزة والظاهرة الشعرية الخارقة نيكا توربينا في أبياتها وصورها كآبة غابات وآثار ذئاب، إنها ببساطة لا تريح العين القارئة. فقد كان في ظل صوت نيكا أنين عصفورة مصابة، غير قادرة على شق طريقها نحو ضوء يوم جديد، حيث تعمي بصرها أشعة الشمس الساطعة وتدمي سمعها ضوضاء العالم الخارجي.

وهي نفسها القائلة: «في الليالي فقط أشعر بالحماية من هذا العالم، هذا الضجيج، هذا الحشد، بهذه المشاكل!».

وبغض النظر عن كل شيء، فإن السيرة الذاتية للشاعرة الطفلة المعجزة والظاهرة الشعرية الحقيقية نيكا توربينا شبيهة تماماً بقصائدها: قصيرة ومليئة بالمآسي. وذاع صيت الشاعرة نيكا توربينا مند ظهور قصائدها على صفحات «الحقيقة الكومسومولية» يوم 6 مارس 1983، ثم دعيت الطفلة الشاعرة إلى موسكو، فكان خطابها الأول في دار الكتاب، حيث التقت بالشاعر الشهير يفغيني يفتوشينكو، الذي لعب دوراً مهماً في حياة الطفلة الشاعرة والمعجزة، وبفضله ودعمه دخلت الفتاة الأوساط الأدبية للعاصمة الروسية. وفي العاشرة من عمرها شاركت في «مهرجان الشعراء والأرض» بفينيسيا، حيث منحت نیکا جائزة «الأسد الذهبي».

وبعد ذلك ذهبت إلى أميركا حيث سبقتها قصائدها المترجمة، والتقت هناك بالشاعر جوزيف برودكي. وفي سن التاسعة أصبحت فتاة يالطا العبقرية مشهورة في جميع ربوع الاتحاد السوفييتي والعالم. وكان عمر الفتاة تسع سنوات فقط عندما صدر ديوانها الأول: «مسودة» عام 1984 بتقديم الشاعر يفغيني يفتوشينكو الذي اختار لها عنوان «مسودة» مع الكاتب يوليان سیمیونوف. وبعد هذا الديوان الأول جاءت أعمال أخرى ثلاثة: «درجات إلى أعلى درجات إلى أسفل» عام 1991 ثم «لكي لا ننسى» 2004 وأخيراً «بدأت في رسم مصيري» عام 2011.

قبل عام من وفاة نيكا أنجز أناتولي بوريسيوك فيلماً وثائقياً بعنوان: «نيكا توربينا: تاريخ الإقلاع» وذكر فيه أن الجميع نسي موهبتها وعبقريتها قائلاً في حوار: «عمرها ست وعشرون سنة، كل حياتها أمامها، ويبدو الأمر وكأنها عاشت بالفعل تقريباً حتى النهاية». يذكر أن المترجم إدريس الملياني سبق له أن ترجم الكثير من أعمال عمالقة الأدب الروسي أمثال يوفتوشييكو وبوشكين ودوستوفيسكي وباسترناك وغوغول.