الثقافة ركيزة أساسية في الشراكة الإستراتيجية بين الإمارات وفرنسا

أبوظبي (وام)

تشكل الثقافة إحدى الركائز الرئيسية التي تستند عليها الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا، حيث يتفق البلدان على أهمية الثقافة ودبلوماسيتها العابرة للحدود في تجسير العلاقات بين الدول والشعوب وتعزيز مبادئ التسامح وتقبل الآخر. وتعود العلاقات الثقافية بين البلدين، إلى بدايات قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سعى القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، إلى مدّ جسور التعاون والتواصل الثقافي بين الإمارات وفرنسا، وكانت أولى نتائج جهوده في هذا المجال افتتاح مدرسة «ليسيه لويس ماسينيون» الفرنسية في أبوظبي عام 1972، وتأسيس الرابطة الثقافية الفرنسية في أبوظبي في عام 1974.

وعلى مدى 50 عاماً، حققت الشراكة الثقافية العديد من المشاريع الكبرى التي أسهمت في تعزيز التواصل والتعاون بين البلدين على المستوى الثقافي والتعليمي، ففي عام 2006 تأسست جامعة «السوربون أبوظبي» بناءً على اتفاق بين حكومة أبوظبي وجامعة السوربون في باريس، لتعزيز القطاع الأكاديمي والثقافي، ومثَّل هذا الاتفاق التاريخي رؤيتهما المشتركة، لتحقيق أفضل المعايير بالتعليم الفرنسي في منطقة الشرق الأوسط، ووقعت جامعتا «السوربون باريس»، و«بيير وماري كوري» اتفاقاً يقضي بافتتاح حرم جامعي في أبوظبي، لتقديم برامج أكاديمية متخصصة بدرجتي البكالوريوس والماجستير، وبرامج التعليم المستمر. وفي عام 2009، انتقلت جامعة السوربون أبوظبي، إلى حرمها الجديد الذي بني خصيصاً في جزيرة الريم، ويمتد على 93 ألف متر مربع، ويشمل المرافق التعليمية والترفيهية والسكن الجامعي، وتضم الجامعة مكتبة ومسرحاً يتسع لأكثر من 700 شخص ومركزاً رياضياً، وتلتزم بالمساهمة في رؤية أبوظبي المتمثلة في تحويل الإمارة إلى مركز ثقافي وعلمي، وتوسيع نطاق تواصلها مع الطلبة محلياً وعالمياً.

وتمثل جامعة السوربون أبوظبي إحدى أوجه الشراكة ما بين حكومة إمارة أبوظبي والحكومة الفرنسية في المجال التعليمي، وهي أول فرع خارج فرنسا لواحدة من أعرق الجامعات في العالم. وفي عام 2016، شكل مؤتمر أبوظبي من أجل حماية التراث الثقافي في مناطق النزاع محطة بارزة من محطات الشراكة الثقافية بين الإمارات وفرنسا، حيث أفضى المؤتمر إلى إنشاء التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع وتأسيس صندوق دولي لدعم التراث العالمي المعرض للخطر، حيث ساهمت دولة الإمارات وفرنسا بمبلغ 45 مليون دولار أميركي بالتعاون مع «اليونسكو».

ويعتبر متحف اللوفر أبوظبي من أكبر وأهم المشاريع الثقافية التي تعمل على تعزيز التواصل الحضاري والثقافي بين فرنسا والإمارات، كما يُعد المتحف أوّل متحف عالمي في العالم العربي وأكبر إنجاز ثقافي فرنسي في الخارج. وخلال الحفل الرسمي الذي أُقيم في عام 2017 بمناسبة تدشين المتحف، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن متحف اللوفر أبوظبي علامة بارزة في مسار العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية خاصة على المستوى الثقافي، مشيراً إلى تقدير البلدين للتراث الثقافي الإنساني المشترك وعملهما معاً على الاهتمام به وتعزيز دوره في تحقيق التقارب والتفاهم بين الشعوب.

صرح ثقافي

قال فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمة خلال حفل تدشين اللوفر أبوظبي: إن ميلاد صرح ثقافي عالمي في العاصمة الإماراتية هو أكبر رد على أولئك الذين يريدون تدمير الإنسانية؛ لأنه يمثل جسراً للجمال الفني الذي يوصل قارات العالم والأجيال البشرية ببعضها البعض، واصفاً المتحف الجديد بـ «الخيالي» الذي يعرض أوجه الحضارة الإنسانية عبر عصور التاريخ. وفي عام 2017 أيضاً ساهمت دولة الإمارات بمبلغ 5 ملايين يورو لدعم معهد العالم العربي في باريس، وتم في العام ذاته افتتاح قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في متحف اللوفر في باريس، وعلاوة على ذلك، قدمت الإمارات مساهمة مالية بقيمة 10 ملايين يورو لترميم المسرح الإمبراطوري لقصر فونتينبلو بالقرب من باريس، وبناءً عليه سمي المسرح باسم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، «رحمه الله».

وشكل عام الحوار الثقافي الإماراتي الفرنسي «2018» فرصة مميزة لتوسيع أطر المبادرات والمشاريع والبرامج المختلفة، حيث تناول الحوار مواضيع مهمة منها الفن والذكاء الاصطناعي، وحماية التراث الثقافي المعرض للخطر، وتعزيز اللغتين الفرنسية والعربية في البلدين، ونظمت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة الأسبوع الثقافي الإماراتي في باريس في أكتوبر من ذات العام بهدف تعريف الجمهور الفرنسي على الفنون والثقافة الإماراتية وتضمن الأسبوع برنامجاً حافلاً وفعاليات منوعة. وفي ديسمبر 2018، أصبحت دولة الإمارات عضواً منتسباً في المنظمة الدولية للفرانكوفونية، فيما قررت الإمارات إعادة إدراج تعليم اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية اعتباراً من مطلع العام الدراسي 2019 - 2020 لأكثر من 8 آلاف تلميذ إماراتي لتعلّم اللغة الفرنسية.