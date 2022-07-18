انطلاق الموسم الصيفي في جمعية محمد بن خالد لأجيال المستقبل

العين (وام)

انطلقت فعاليات الموسم الصيفي في جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل أمس، وتستمر حتى 12 أغسطس 2022، تحت رعاية الشيخة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس الإدارة. ويستضيف برنامج «يا زين صيفنا 18» عدداً من المؤسسات الحكومية والخاصة التي تشارك في تقديم مجموعة من الورش التخصصية ومجموعة من الرحلات الميدانية والاستكشافية والزيارات الترفيهية.

وشمل الموسم ورش عمل تخصصية متنوعة تغطي شتى المجالات المثيرة لاهتمام الأطفال والناشئة وترضي تطلعاتهم بقضاء إجازة صيفية ممتعة ومثمرة متضمنة برامج تفاعلية مباشرة ما بين الطفل وبيئته المحيطة. وتضمنت فعاليات الموسم الصيفي برنامج «مخيم الأجيال 20» والعديد من البرامج التفاعلية ومجموعة من الأنشطة الحية التي يتفاعل الطفل فيها مع البيئة مباشرة.