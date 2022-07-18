«أبوظبي للغة العربية» يشارك في معرض «مكتبة الإسكندرية» الدولي

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك مركز أبوظبي للغة العربية في النسخة السابعة عشرة لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، الذي يستمر لغاية 28 يوليو تحت شعار «الوعي وبناء الإنسان»، في مكتبة الإسكندرية، بمجموعة من الفعاليات واللقاءات.

وتأتي المشاركة في إطار حرص مركز أبوظبي للغة العربية على إبراز جهوده في عملية إحياء اللغة العربية، وإيجاد حلول لإشكاليات استخدامها في المنطقة العربية والعالم، وتبادل الرؤى والخبرات مع مختلف الجهات ذات الصلة، والمهتمين بتعزيز حضور اللغة العربية كلغة للفن والعلم والحضارة.

وتتضمن المشاركة عقد مجموعة من اللقاءات المتنوعة مع مختلف الجهات المعنية بالثقافة واللغة العربية، وبالإضافة إلى ذلك يشارك المركز برئاسة الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، في الندوة الحوارية بعنوان «إشكاليات اللغة العربية وتحدياتها» وتعقد اليوم الثلاثاء 19 يوليو ويتم تنظيمها ضمن البرنامج الثقافي المنعقد على هامش المعرض.

ويقام المعرض بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب، ويستضيف هذا العام 75 حدثاً ثقافياً، ويشارك فيه أكثر من 300 متحدث ومحاضر.