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212 عملاً فنياً في «الثقافي العربي»
212 عملاً فنياً في «الثقافي العربي»
19 يوليو 2022 00:53

محمد عبدالسميع (الشارقة)

نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة، المعرض الفني السنوي، الذي يقدم فيه حصيلة لأعمال الطلبة الأطفال المنتسبين للنادي، وقال أحمد حيلوز، رئيس اللجنة الفنية في النادي، والمشرف على المعرض: نحن نهتم بتوفير الأدوات الفنية للطفل وتقديم كل الوسائل التي من شأنها أن تجعله يمارس الفن في ظروف مناسبة، كما نهتم بنقل الخبرة الفنية على أسس وقواعد الفن الرصين، من خلال الدورات التدريسية والورش التي تشرف عليها الفنانتان: رحاب صيدم وسهام الوزير.
وأضاف حيلوز: تنقسم الدورات التدريسية التي ننظمها إلى قسمين كبيرين، قسم الفنون التطبيقية والحرف بمختلف أشكالها ومهاراتها، ثم الفنون الجميلة، حيث نسعى لتعليم الطالب الابتكار والإبداع، فيعلمه المدرس كيف يتخيل وكيف يجسد تخيله على اللوحة، وكيف يختار اللون، والخامات، والموضوعات، وكذلك نعلمه تقنيات الرسم بمادة الأكريلك ونترك له حرية التصرف، ونرتقي به من التلقين إلى الإبداع الحر، الذي يطلق خياله إلى فضاءات الفن التي لا حدود لها.
وضم المعرض 212 عملاً فنياً، منها 120 لوحة رسم، تراوحت مواضيعها بين اليوم الوطني وعيد الأم والتراث ويوم المرأة العالمي، ومشاهد طبيعة وأعمال حروفية عربية. وتضمنت أعمال التلوين على الخزف 22 عملاً فنياً عبارة عن مشغولات يدويه معدة من أشياء معادة التدوير، منها أغلفة وفناجين وحجارة ملونة ومواعين منزلية، وكذلك 70 عملاً من أعمال التلوين على الزجاج والكرتون (ديكباج) وخامات أخرى.
وشارك في الأعمال كل من الطلبة: جود علاء، وحبيبة إسلام، وحمزة إسلام، وفاطمة محمد، وأريج محمد، وجنى فوزي، وعلا محمد، وعلا إبراهيم، ونور ياسر، وسميرة ياسر، وعلا محمد، وسنا حواري، وجود سلوم، وآدم سلوم، ومريم أسامة، ونيجار، ومريم محسن، وآدم عمْرو، وجنى عمرو، ودارين أحمد وسلمى محمد وبتول مياد ومرام العلمي وعبدالله مطاوع ولميس محمد وآية وليد وآلاء وليد وإسراء محمد البيدر.
وكرم النادي بهذه المناسبة الفنانة رحاب صيدم على ما قدمته خلال السنوات التي عملت فيها مع أطفال النادي.

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