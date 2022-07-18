«الشارقة للفنون» تعلن برنامج معارضها للخريف

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن برنامج معارضها لخريف 2022، الذي يضيء على إنتاجات فنية متفردة في الفن الحديث والمعاصر عبر مجموعة من المعارض الجماعية والفردية، والمبادرات المتعددة في التصوير الفوتوغرافي، والسينما، والنشر، والتي تنظمها المؤسسة بالتعاون مع مؤسسات فنية وثقافية محلية وعالمية.

وينطلق برنامج الخريف مع معرض «فن البوب في جنوب آسيا» الذي يقام في الفترة بين 2 سبتمبر و11 ديسمبر 2022 في المباني الفنية في ساحة المريجة، وهو من تنظيم مؤسسة الشارقة للفنون ومتحف كيران نادار للفنون في نيودلهي، ومن تقييم افتخار دادي، وهو فنان وأستاذ برنامج جون اتش بوريس في جامعة كورنيل، وروبينا كارودي، المدير والقيم الرئيس لمتحف كيران.

كما تنظم المؤسسة بالتعاون مع المركز الوطني السويدي للهندسة المعمارية والتصميم، والمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر في كوريا، النسخة الثانية من منصة «فرجة ممتعة»، وذلك في الفترة بين 2 سبتمبر و11 ديسمبر 2022 في المباني الفنية في ساحة المريجة.

واستمدت منصة «فرجة ممتعة» فكرتها من موجة التفاعلات الرقمية التي شهدت تزايداً ملحوظاً أثناء الوباء، حيث تتخذ المنصة من المواءمة بين عالم الإنترنت والعرض في الموقع، أسلوباً متكاملاً.

تقام هذه النسخة تحت عنوان «أحاسيس متدفقة»، وتجمع 22 عملاً، اختارت المؤسسة 6 منها، وهي بمجملها تستجيب للبيئة التكنولوجية وتداعياتها على الإدراك البشري والعلاقات الاجتماعية، ومنها ما يمثل تحدياً للغة البصرية التي تتسيد الوسائط الجماهيرية.

يذكر أن «فرجة ممتعة: أحاسيس متدفقة» من تقييم حور القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، وجيهوي لي قيّمة الهندسة المعمارية والتركيب والنحت في المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر في كوريا، وجيمس تايلور فوستر قيّم التصميم والعمارة المعاصرة في المركز الوطني السويدي للهندسة المعمارية والتصميم.

هذا ويتضمن برنامج الخريف مجموعة كبيرة وثرية من المعارض والمبادرات التي تنظمها المؤسسة سنوياً.