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ثقافة
«مجلة مجمع اللغة العربية» تتناول دور الشارقة الثقافي
«مجلة مجمع اللغة العربية» تتناول دور الشارقة الثقافي
18 يوليو 2022 13:24

الشارقة (الاتحاد) أطلق «مجمع اللغة العربية بالشارقة» العدد الأول من «مجلة مجمع اللغة العربية بالشارقة»، التي صدرت هذا الشهر في حلّة جديدة، لتمثل لسان حال المجمع، وتقدم لعشاق اللغة العربية محتوى علميّاً لغويًّا وأدبيًّا رصينًا يلبّي شغفهم بالاطلاع على الجديد من الدراسات والمقالات التي تكشف أسرار جماليات لغة الضاد، وعمق معانيها وطبيعة التّحديات التي نجحت في التغلب عليها على مرّ العصور وكرّ الدّهور.

واستهل مواد العدد الأول الدكتور امحمد صافي المستغانمي، أمين عام مجمع اللغة العربية بالشارقة، ورئيس تحرير المجلة، الذي كتب افتتاحية بعنوان: «الشارقة قلعة علمٍ ومنارة ثقافةٍ وصرح معرفةٍ»، تطرّق فيها إلى مكانة الشارقة الرائدة عالميًّا في الميدان الثقافي واللغويّ. وتضمن العدد الأول من المجلة تغطية إخبارية موسعة لندوة «اللغة العربية في القارة الإفريقية» التي أقيمت في دارة الدكتور سلطان القاسمي، بمشاركة نخبة من علماء اللغة العربية في عدد من الدول الإفريقية، إلى جانب خبر حول زيارة الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي لمجمع اللغة العربية بالشارقة.

كما تضمن العدد في أبوابه المختلفة التي امتدت على أكثر من 80 صفحة، مجموعة من المقالات والنصوص والدارسات، ومنها في باب «إبداعات أدبية» مادة بعنوان «المقامة التنالية» للباحث هشام الدقاق، وفي باب «لغويات» دراسة للدكتور نبيل قصاب باشي بعنوان «الدراسات اللغوية في غريب الحديث النبوي الشريف».

وفي مسعى للربط بين أهمية مخزون القراءة لمن يرغبون في امتلاك ناصية الإبداع والكتابة، تضمن العدد مقالةً للدكتور سعيد سهمي بعنوان «القراءة أفقاً للكتابة: كيف تبني القراءة الكاتب العميق»، وتحت عنوان «المُثَنَّيات في التراث اللغوي»، نطالع دراسةً لغويةً للباحث الدكتور إبراهيم سند إبراهيم، تليها قصيدة في مديح العربية للشاعر حمدي هاشم حسانين.

كما تضمن العدد دراسة للدكتور خليل خلف سويحل بعنوان «الاستدعاء الثقافي في مسرحية الصراع بين الظلام والنور»، للمؤلف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، فيما تناول الدكتور محمد حراث إشكالية الضاد والظاء عند اللغويين العرب، أما الدكتور كريم الطيبي فيتناول في قراءة جديدة كتاب «الإمتاع والمؤانسة»، لأبي حيان التوحيدي. ونطالع في المجلة قصيدة للشاعر محمد الهادي وفي أبياتها إشارة إلى المشروع الحضاري لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

واحتوى العدد على نصوص شعرية أخرى ودراسات ومقالات، بينها قراءة حول الملامح الدرامية في الشعر العربي للباحث محمد عبدالله ولد عمارو، ودراسة بعنوان «إبراهيم السامرائي ومنهجه في سعة العربية» للكاتب حسن الربيح، وكتب الباحث الدكتور خالد برادة مقالة بعنوان «حول الإبداع والتجديد في الشعر العربي».

ومن وحي المعجم التاريخي للغة العربية، تناول الباحث رفيق سربيس «التصحيف المضاعف» في مقالة قصيرة له، أما الدكتور معتز وسام المحتسب فتناول في دراسة اختتمت بها المجلة عددها الأول موضوع الإضمار على شريطة التفسير في القرآن الكريم، محدداً مفهومه وصوره عبر أمثلة من آيات الذكر الحكيم.

اللغة العربية
مجمع اللغة العربية
الشارقة
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