«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يختتم جولته في أشهر المكتبات العالمية

أبوظبي (وام)

اختتم «الأرشيف والمكتبة الوطنية» جولة في أشهر المكتبات العالمية في المملكة المتحدة وسنغافورة وجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف محاكاتها في مكتبة الإمارات الوطنية، التي يجري التخطيط لإنشائها وإثراء مزاياها لتكون مرجعاً وطنياً ومركزاً ثقافياً ومعلوماتياً يحفظ تراث دولة الإمارات، ويبرز تطورها العلمي والحضاري على غرار كبرى المكتبات العالمية.

واستهل وفد من الأرشيف والمكتبة الوطنية برئاسة عبد الله ماجد آل علي المدير العام بالإنابة، جولته إلى كبريات المكتبات في المملكة المتحدة بزيارة مكتبة برمنغهام، التي تعتبر أكبر مكتبة عامة في المملكة المتحدة ولها من مكانة مرموقة على خريطة المكتبات المميزة في العالم. وزار الوفد أيضاً مكتبة جامعة برمنغهام وبحث مع كل من البروفيسور آدم تيكل نائب رئيس جامعة برمنغهام والدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة للشؤون الاستراتيجية - دور المكتبة في توفير مصادر المعلومات التي تفيد الباحثين وتدعم المناهج الدراسية، وأهم المزايا والخدمات المتطورة في المكتبة والتسهيلات التي تقدمها لروادها. ومن جامعة برمنغهام توجه الوفد إلى المكتبة البريطانية في لندن - التي تعد المكتبة الوطنية للمملكة المتحدة- وذلك للاستفادة من تجربتها فيما تقدمه من خدمات للقراء والمثقفين وروادها بمختلف شرائحهم وانتماءاتهم وكان في استقباله أعضاء المكتب التنفيذي للمكتبة.. كما زار الوفد متحف «بيت ريفرز» في لندن الذي تربطه اتفاقية حصرية بالأرشيف والمكتبة الوطنية، يستطيع بموجبها إتاحة مجموعة ويلفرد ثيسيجر «مبارك بن لندن» للباحثين الذين يرغبون باستخدامها في بحوثهم.

ومن المملكة المتحدة إلى مصر، حيث قام الوفد بزيارة مكتبة الإسكندرية، وكان في استقباله الدكتور شريف رياض، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام، واطلع على الهيكل الإداري والتنظيمي للمكتبة وتجول بين أروقتها وتعرف على مقتنياتها، وتفقد متحف المخطوطات والكتب النادرة، وأشاد بدورها منارة ثقافية وحضارية.

وعلى صعيد موازٍ قام وفد آخر من الأرشيف والمكتبة الوطنية بزيارة الأرشيف والمكتبة الوطنية السنغافورية، والتقى مدير الأرشيف الوطني السيدة جوليا تشي ونائب مدير المكتبة الوطنية السيدة جينيفر كوانغ. اطلع الوفد على استراتيجيات المكتبة والأرشيف، والمرافق والخدمات وأبرز الممارسات المتطورة، وأساليب الحفظ والإتاحة والإعارة التي يمكن الاستفادة منها في المكتبة الوطنية الإماراتية.

مكتبة وطنية خضراء

حول هذه الجولة قال عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة: إن الدور الحيوي المعاصر الذي تؤديه المكتبة الوطنية - وهي تؤرشف التراث الفكري للوطن، وتحافظ عليه- جعلها أكثر من مجرد حاضن للكتاب لتصبح موئلاً للقراء والباحثين وهذا ما لمسناه في كبريات المكتبات في العالم حين توجهنا إليها لكي نتعرف على أحدث المعايير وأرقى الممارسات فيها، إذ إن الأرشيف والمكتبة الوطنية، وهو يفخر بما لديه من سجلات ووثائق تاريخية متنوعة توثق ذاكرة الوطن، وبما فيه من مجموعات الكتب بأنواعها الورقية والإلكترونية، وبما يقتنيه من مكتبات خاصة تمتاز بقيمة محتواها، يتطلع إلى مكتبة وطنية خضراء صديقة للبيئة، في واحد من المباني الذكية العصرية المتطورة يعتمد على البنية التحتية الذكية، التي تراعي احتياجات المستخدمين في تسهيل الإعارة، وتلبي رغباتهم في توفير مساحات للقراءة المريحة.

وأضاف: «إننا في دولة الإمارات العربية المتحدة - ونحن ندرك أهمية القراءة في نشر المعرفة، وتطور المجتمعات وبناء الحضارة- نعتزم إنشاء مكتبة وطنية تحاكي كبريات المكتبات في العالم في توفيرها للمعلومة وتصميمها وفضاءاتها الحيوية المريحة المخصصة للقراءة، والكفيلة بتلبية احتياجات متطلبات روادها على اختلاف مشاربهم. وبناء على ذلك قمنا بجولة بين ثلاث دول - المملكة المتحدة ومصر وسنغافورة- لكي نستقطب أحدث الممارسات وأرقى المعايير في العمل المكتبي تأكيداً على الدور الكبير والمتنوع الذي تؤديه المكتبة الوطنية.

واستطرد: «في المكتبة البريطانية ركزنا على وسائل توفير المصادر والمراجع النادرة، والخدمات المميزة التي تقدمها لروادها، وبتجربتها الرائدة، ولذلك فإنها ستكون في الكثير من الجوانب والمجالات موئلاً للمكتبة الوطنية الإماراتية؛ إذ إننا نعمل من أجل مكتبة وطنية في أبوظبي تتسم بالاستدامة في نشر المعارف والثقافة الوطنية والعربية والعالمية، وتجمع بين الأصالة والحداثة، الأصالة في انتمائها الإماراتي، والحداثة في التقنيات والوسائل والأنظمة التي تستخدمها حتى يصل فيها المستفيدون إلى مصادر المعرفة بيسر وسهولة، ويحققوا الفائدة العلمية والمعرفية في أجواء تبعث في النفس المتعة والراحة، مع الحفاظ على سمات المكتبة الوطنية ووظائفها القيادية والريادية على صعيد المكتبات في الدولة، وأداء دورها في مجال التخطيط وضبط الإنتاج الفكري، والإشراف والرقابة، وأداء مهامها على صعيد الببليوغرافيا الوطنية».