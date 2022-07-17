216 عنواناً مسرحياً لمكتبة بيت الحكمة

محمد عبدالسميع (الشارقة)

إيماناً من الهيئة العربية للمسرح بتكامل الجهود وتعاضدها من أجل تحقيق الأهداف السامية التي يعمل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على ترسيخها في ثقافة المجتمع الإماراتي والعربي، من خلال السياسات الثقافية وبرنامج التنوير المتعددة، وتقديراً لأهمية بيت الحكمة وما يوفره من خدمة للباحثين والدارسين، وجهت الأمانة العامة للهيئة العربية للمسرح دائرة النشر لديها للمساهمة في تعزيز محتوى بيت الحكمة في الشارقة بجانب من الإصدارات المسرحية باللغة العربية، خدمة للباحثين والمهتمين بهذا الشأن، من خلال إهدائها مائتين وستة عشر عنواناً من إصداراتها التي تنوعت ما بين الدراسات والتوثيق والنصوص والترجمات والثقافة العامة، وتعتبر الهيئة العربية للمسرح من أبرز الجهات المعنية بإصدار الكتاب المسرحي في الوطن العربي، وقدمت للمكتبة العربية عناوين مهمة وأسماء وازنة.

وأعرب إسماعيل عبد الله، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، أعرب عن اعتزازه بالدور الذي تلعبه الشارقة كعاصمة حقيقية للكتاب على مستوى العالم أجمع، سواء من خلال قيادتها لقطاع النشر العالمي أو من خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب، وما يميز الشارقة والهيئة العربية للمسرح من ضمن مؤسساتها، تكامل النشر مع الفعل الثقافي بكافة تجلياته الإبداعية، وقد حرصت الهيئة بتوجيه من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على إيلاء الكتاب المسرحي كل الاهتمام كونه حجر الزاوية في ترسيخ المعارف المؤسسة للتنمية المسرحية.