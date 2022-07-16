عز الدين نجيب لـ«الاتحاد»: هناك فجوة بين التشكيليين والجمهور

أكرم ألفي وشعبان بلال (القاهرة)

فنان من الزمن الجميل، استطاع أن يجسد مظاهر الحياة والتراث في لوحات واقعية، من خلال أدواته البسيطة المفضلة إلى قلبه، يحول الفكرة ويشكلها فتصبح لوحة فنية، يختلط فيها الواقع بالخيال، وكل لوحة تخرج إلى النور، تمثل قصة وراوية لعالم جديد، تشم رائحتها بمنزل الفنان التشكيلي المصري الكبير عز الدين نجيب. منزله بالقاهرة متحف يُحاكي الحياة والهوية المصرية، تفوح رائحة الفن من كل لوحة رسمها الفنان الكبير على مدى أكثر من 60 عاماً، بخيال مبدع وروح فياضة بثراء الأركان والأشكال، خاصة تلك المعلقة على الجدران، وتتم رؤيتها مع كل حركة للعين.

من التراث الشعبي أو طبيعة الحياة في الصعيد، إلى الصحراء في سيوة والوادي الجديد والواحات، حتى حياة الريف وملامح الهوية المصرية، كلها وغيرها في لوحات عز الدين نجيب، تبقى منها 230 لوحة من أصل 600 رسمها وأبدع فيها خلال رحلته في الرسم.

«لا يوجد احتياج للفنان ولم يعد مطلوباً»، هكذا يرى عز الدين نجيب الوضع الراهن، بعد أكثر من نصف قرن من «الأعمال الشاقة» في الرسم، بنبرة لا تخلو من «الإشفاق» على الفن التشكيلي الذي كان قبل عقود رمزاً مجتمعياً وسياسياً وثقافياً مؤثراً في المجتمع المصري والعربي بقوة، لكن الأحوال تغيرت. تحدث نجيب لـ«الاتحاد» بعفوية وصدق كما يرسم، وبروح أديب كما يكتب عن تاريخ الفني التشكيلي المصري والعربي ومدارسه وحياته، كفنان رسم مئات اللوحات، مجيباً عن أسئلة تشغل المهتمين، حول مدى تأثير الفن التشكيلي حالياً، وهل نأمل في جيل جديد من الرواد يستكمل مسيرة الأجيال السابقة، وأي مدرسة واتجاه هي السائدة؟

مراحل فارقة

مراحل فارقة في حياة عز الدين نجيب، الذي ولد بمدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية (شمال شرق القاهرة) عام 1940، وبدأ بكتابة القصة القصيرة ونشرها في جريدة المساء، ثم توالت أعماله القصصية، مثل أيام العز والمثلث الفيروز والمسافر خان، حيث كانت الكتابة هي المسيطرة عليه، لكن في عام 1964 أي بعد عامين من تخرجه كانت لحظة تحول له إلى الفن التشكيلي بعمل أول معرض له.

بعد تخرجه التحق نجيب للعمل موظفاً بوزارة الثقافة وتولى تأسيس قصور ثقافة الإسكندرية وبورسعيد وكفر الشيخ، ثم عاد إلى القاهرة مسؤولاً عن قصر «المسافر خانة» في منطقة الجمالية، وعمل مشرفاً على مراسم الفنانين، ثم أسس وترأس الإدارة العامة لمراكز الحرف التقليدية والتشكيلية، التي نجح من خلالها في إحياء الحرف التقليدية حتى بلوغه سن المعاش في 2008، ومثلت كل مرحلة من هذه المراحل قصة فنية ثقافية سياسية اجتماعية.

ركزت أعمال الفنان الكبير على الحياة المصرية، فهناك لوحة لسيدتين من منطقة النوبة، إحداهما تتحدث والأخرى تسمع بإنصات ووعد بعدم إفشاء الأسرار، وتلك سيدة في صحراء الداخلة بالوادي الجديد تنظر نحو حصان أبيض في انتظار مستقبل طفلها المجاور لها، ولوحة أخرى لطفل عارٍ يصعد سلم المنزل المبني من الطوب اللبن في اتجاه المجهول، وغيرها التي تحاكي الطبيعة والنفس البشرية والمجتمع بكل أشكاله وألوانه.

هذا جزء من حياة عز الدين نجيب المليئة بالقصص والحكايات والمغامرات في الفن والأدب والسياسية، وامتد الحديث بالطبع معه إلى الفن التشكيلي وتطوره، حيث أكد عدم وجود مدرسة أو تيار واضح على الساحة الفنية حالياً، ولكن الوضع مختلط، على عكس العصور الذهبية في الأربعينيات حتى السبعينيات، التي ظهر فيها العديد من الاتجاهات، كجماعة الفن والحرية لجورج حنين ورمسيس يونان، والفن المصري المعاصر والحديث، والخصخصة التشكيلية.

على الرغم من ذلك يؤكد نجيب أن خامة الفنان المصري لا مثيل لها، لكن تحتاج لمن يرعاها ويدعمها كما كان يحدث سابقاً، موضحاً أنه في القرن الماضي كانت تتم الاستعانة بالفنانين التشكيليين من قبل الحكومة في توثيق ورسم المشروعات والقضايا وغيرها، كالسد العالي وقناة السويس والحروب التي مرت بها مصر وغيرها.

نجيب، الذي حصل على جائزة الدولة التقديرية عام 2014، يرى أن الفن التشكيلي حالياً ليس له تأثير على المجتمع لوجود فجوة كبيرة بين الفنانين والجمهور واقتصار الجمهور على طلبة وخريجي كليات الفنون الجميلة، متوقعاً خروج رواد للفن التشكيلي من الأجيال الجديدة لاستكمال مسيرة الأجيال السابقة لها بعد فترة السكون هذه.

وحول المشهد التشكيلي العربي، أكد عز الدين أن الفنانين العرب خاصة في العراق وسوريا ولبنان الذين كانت لهم الريادة في هذا المجال اختفوا وتناثروا ولم يعودوا موجودين على الساحة لأسباب عديدة، في مقدمتها الظروف التي مرت بها تلك الدول خلال السنوات الماضية. وأعرب نجيب عن أمله في عودة دور الفن التشكيلي العربي في المجتمع بكافة مجالاته وتلافي الفجوة بين فنانيه والجمهور.