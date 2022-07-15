د. عبدالله الغذامي يكتب: لماذا يسود الرديء؟

لو بحثنا عن سبب في الرديء يكشف لنا سر شيوعه، فسنغرق في الفرضيات وسنقع في التصنيف والإقصاء وقد نقع في التعالي على خيارات الجماهير وأذواقهم، وهذه كلها عيوب في أخلاقيات المعرفة، ومن ثم فهي خطأ منهجي.

وسبب ذلك يعود لصناعة السؤال منهجياً، فالمنطق ألا نسأل عن سيادة الرديء، وكأننا نحكم أولاً، ثم نشجب بعد ذلك، وستأتي لحظتها عبارات الشجب والإقصاء بالضرورة؛ لأننا احتكمنا إلى معنى الرداءة، ولكن السؤال سيصح معرفياً ومنطقياً لو تساءلنا: لماذا لا يحظى الجيد بجذب اهتمام القواعد العريضة، وهو سؤال يشبه لو قلنا: لماذا تنتشر النكتة أكثر من حكمة فلسفية، هنا سنتصور الحالة، فالجيد يحتاج انشغالاً ذهنياً وتفكراً، بينما النكتة تصل بسرعة تصنع أثرها بسرعة وإذا كان المرء في خيار حر بين الجدي والممتع، فهو مع المتعة، والجدي هو ضرورة معاشية أو ضرورة إنسانية، بمعنى أن قوت يومك حق جسدي لا غنى لك عنه وعن طلبه، مثله حق التعلم الذي سيكون شرطاً لتحسين حال معاشك، وكذلك فإن العلم والتعلم هي درجات في المعرفة تنتقل من الضروري إلى الخياري، ولكنه خيار شاق وله متطلبات ليست هينة على النفس ولا على الوقت إذا كان خيارك مع ما هو جدي، بينما الممتع هو خيار حر تهواه النفس؛ لأنه لا يتعبها ولا تأخذه مأخذ الجد، فنحن لا نسأل عن صحة النكتة ولا عن مصدرها ولا عن منطقها، وإذا خالفت المنطق والمعقول طربنا لها أكثر لأنها لا تلزمنا بشيء ولا تترتب عليها مسؤوليات، وهنا يأتي ما تصالح الناس على وصفه بخطاب المشاهير، وهم مشاهير لم يكونوا مشاهير من حيث الأصل، ولكن جماهير الناس جعلوا منهم مشاهير وتوجوهم عبر التفاعل معهم وتهادي فيديوهاتهم ومقاطعهم، وهي حركة تلقائية تسير مثل مسار النكتة بمعنى أن القلم مرفوع عنها ولا تخضع للتساؤل أو للنقاش أو للحرج، بوصفها وقتية وتعتمد على تزجية الوقت واستراحة الذهن، وكأنها إجازة للذهن من تعب الجد ومسؤوليات التفكر والتدبر، ولكما ملوا من مشهور أو مشهورة استبدلوهم بآخرين أشد طزاجة من السابقين؛ ولذا تشهد المنصات تبديلات مستمرة للوجوه والأسماء والموضوعات، تماماً كحال موضات الملابس والسفريات، حيث يحتل الجديد منها صدارة الشيوع والمحاكاة، ليصيح قديماً في وقت غير طويل، وأقصى مداه أن يحل وجه آخر لموضة أخرى تتغلب، ومن ثم تسود لتأخذ دورها ودور نهايتها المنتظرة حتماً، ومثال ذلك موضة ترقيم الأغاني في قوائم أسبوعية تتغلب فيها الأغنية الأكثر مبيعاً في أسبوع وعدد مكثها في قائمة المبيعات لعدد من الأسابيع، ثم تأخذ بالتراجع حتى تتلاشى، وهكذا في نظام حال النكتة التي إذا قدمت سمجت، من أراد قتل نكتة وصفها بأنها «قديمة»، وهو وصف يفسر حركة الموضة، فالفستان إذا وصف بالقديم انتهى أمره، وكذا هي صفة خطاب المشاهير الذي لا يختلف عن حال النكتة وموضات الملابس، بينما لن يتلاشى المتنبي مثلاً ولا أفلاطون، وكلما قدما ترسخاً، وليسا نكتة تسير ومداها أن يقال عنها: قديمة.

وهنا، فالمسألة ليست عن سيادة الرديء وانحسار الجيد، بل عن الوقت الذي تحتاج إليه النفس البشرية بين الجد والهزل، وخطاب المشاهير هو لوقت الهزل والراحة الذهنية، وهذه نوع من الرياضة العقلية التي تخفف من ضغط الجد وتجعل النفس تسترخي وترتاح، ومن ثم تستمتع بما هو غير جاد ولا يحتاج لشروط الجد وشروط الضرورة.