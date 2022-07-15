أحمد الشحي يدعو لدعم التشكيليين برأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

دعا أحمد عبدالله محمد عبيد الشحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى تضافر الجهود في تقدير ودعم الفنانين والموهوبين والمبدعين والمبتكرين من أبناء الوطن وخاصة العصاميين منهم والمجتهدين والمخلصين لهواياتهم أمثال الفنان عبيد سرور الماس وغيره ممن صنعوا وتركوا بصمة خالدة لإسهاماتهم الفنية وارتقائهم بالذائقة الفنية لمن حولهم وحرصهم على استدامة الحراك الفني التشكيلي في دولة الإمارات، وكانت لهم إسهامات مميزة في تمثيل الفن التشكيلي الإماراتي في المحافل العربية والدولية من خلال المهرجانات والمعارض الفنية.وبارك الشحي جهود الفنان عبيد سرور الذي يعد أول موجه تربية فنية إماراتي، وعضواً مؤسساً لجمعية الإمارات للفنون التشكيلية، وبادر بافتتاح مرسم رأس الخيمة للفنون التابع للجمعية وحرص على اكتشاف وصقل المواهب الشابة ومشاركتها معه في معارض تشكيلية لتنمية مواهبها وإبداعاتها، ما جعله رمزاً فنياً وطنياً مشرّفاً.

جاء ذلك خلال زيارة أحمد محمد الشحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي مساء أمس لمعرض «ألوان العيد براك مول» في رأس الخيمة، المقام تحت رعاية معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، ويستمر أسبوعاً آخر، حيث اطلع على الأعمال الجديدة التي قدمها الفنان عبيد سرور بالألوان المائية وبلغ عددها 44 عملاً.

وأثنى الشحي على العطاء الفني للفنان التشكيلي الإماراتي عبيد سرور رئيس مرسم رأس الخيمة للفنون التشكيلية، وأشاد بالحضور الفني اللافت للفنان في شتى المناسبات الوطنية والفنية. وبارك للفنان إسهاماته الثقافية في رفد الساحة بالفعاليات التشكيلية والارتقاء بالذائقة الفنية.

وعبر الفنان عبيد سرور عن شكره لأحمد الشحي على زيارته وتشجيعه وقال إن المعرض مساهمة في نشر الفرح والحب مع بهجة العيد، ويتضمن 44 عملاً تشكيلياً في مختلف الألوان، شاكراً الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبدالملك القاسمي للمعرض الذي يقام في مركز «راك مول» للتسوق في مدينة القصيدات برأس الخيمة ويفتح أبوابه يومياً للجمهور من الخامسة والنصف عصراً.

ودعا عبيد سرور الجهات المختصة إلى الالتفات لحاجات المواهب والمبدعين في رأس الخيمة من دعم لإمكانات المرسم كمقر يستقطب الشباب والفتيات من الهواة والمبدعين، متمنياً أن يجد المرسم الرعاية والدعم ليبقى نافذة تشجيع لأبناء الوطن، ومنبراً لاكتشاف المواهب الفنية سفراء الوطن في الفنون الجميلة.