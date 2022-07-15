«أكاديمية التسجيل» شريك جديد للقمة الثقافية

أبوظبي (وام)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن انضمام «أكاديمية التسجيل» شريكاً جديداً للقمة الثقافية أبوظبي المقرر انعقاد دورتها الخامسة خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر المقبل في منارة السعديات بأبوظبي تحت شعار «الثقافة أسلوب حياة»، بالتعاون مع عدد من المنظمات الرئيسة، «اليونسكو، وجوجنهايم، والإيكونوميست، ومتحف التصميم في لندن، وجوجل». وتمثل أكاديمية التسجيل، ومقرها الولايات المتحدة الأميركية، أصوات الموسيقيين والمنتجين وفناني الأداء ومؤلفي الأغاني والمهندسين وجميع محترفي الموسيقى، وتشتهر عالمياً بمنح جوائز غرامي السنوية المرموقة التي تكرم أبرز الإنجازات في صناعة الأغاني والموسيقى.

وفي إطار الاستعداد لنسخة هذا العام من القمة الثقافية، تعمل دائرة الثقافة والسياحة بشكل وثيق مع شركائها الرئيسيين لتطوير برنامجها، حيث استقبلت مؤخراً وفداً من الإدارة العليا لـ«أكاديمية التسجيل» في العاصمة للانضمام إلى قائمة الشركاء الأساسيين للقمة والمساهمة في تطوير برنامجها.

ويقع في صميم رسالة القمة ومهمتها الأساسية وضع الخطط والبرامج الاستراتيجية التي من شأنها دعم قطاع الثقافة في مجالاته المختلفة. وفيما تمثل الموسيقى أحد الروافد والتيارات الرئيسة للقمة الثقافية، فإنها تعمل كمنصة للتعاون مع المنظمات الثقافية في جميع أنحاء العالم.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: «تواصل القمة الثقافية نهجها في بناء شراكات وثيقة مع الكيانات والمنظمات الرئيسة وصانعي السياسات والأفراد لدعم القمة في إيصال رسالتها، والمساهمة بشكل إيجابي في القطاع الثقافي العالمي. وتشكل أكاديمية التسجيل إضافة قيّمة للقمة الثقافية أبوظبي، ولا شك أن تعاوننا معها سيسهم في دعم وتعزيز العمل الذي نقوم به بالفعل مع بيركلي أبوظبي، وجامعة نيويورك أبوظبي، وجميع الأطراف المعنية بصناعة الموسيقى. ويتماشى التعاون وتوحيد الجهود مع المؤسسات الدولية المرموقة مع رؤيتنا للمساهمة في رسم الخريطة الثقافية العالمية».

ومن جانبه، قال هارفي ماسون جونيور، الرئيس والمدير التنفيذي لـ«أكاديمية التسجيل»: «تتوافق الموسيقى تماماً مع شعار هذه القمة ‹الثقافة أسلوب حياة›، حيث لا تزال صناعة الموسيقى حول العالم تمثل واحداً من أقوى محركات الثقافة. وتحتضن منطقة الشرق الأوسط العديد من الألوان الموسيقية المزدهرة، ويسعدنا أن نتعاون مع القمة الثقافية أبوظبي لتسليط الضوء على هذه المنظومة الحيوية ودعمها بصورة أكبر. ونأمل أن نتمكن من توظيف قوة الثقافة والقمة والأكاديمية لتوحيد الناس في جميع أنحاء العالم من خلال الموسيقى».

وتضم قائمة شركاء القمة الآخرين كلاً من إيمج نيشن أبوظبي، ولجنة أبوظبي للأفلام، وساندستورم كوميكس، والمجمّع الثقافي، ومتحف اللوفر أبوظبي، وبيركلي أبوظبي، والمورد الثقافي.