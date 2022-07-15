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ثقافة
انطلاق دورة «عناصر العرض المسرحي 9»
إبراهيم سالم في افتتاح ورشة «التمثيل» (من المصدر)
16 يوليو 2022 00:38

الشارقة (الاتحاد)

انطلقت مساء أمس الأول «الخميس» في المركز الثقافي لمدينة كلباء، فعاليات النسخة التاسعة من دورة «عناصر العرض المسرحي»، التي تنظمها دائرة الثقافة في الشارقة، تحضيراً لـ«مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة» الذي تقام دورته التاسعة في النصف الثاني من شهر سبتمبر.
واستهل برنامج الدورة التدريبيَّة بورشة «التمثيل» تحت إشراف الفنان الإماراتي إبراهيم سالم، وفي حضور نحو 40 متدرباً.
وعلى مدى ثلاث ساعات قدم سالم للمشاركين الخطوط العامة لمنهجه التدريبي، وموضوعات الحصص التي سيقدمها خلال الأيام العشرة للورشة، متطرقاً إلى المحطات التاريخيَّة لفن التمثيل ومبادئه العامة، وأبرز مفاهيمه وتجاربه ومناهجه ومدارسه، ولاسيما تلك التي تفاعل معها المسرح العربي منذ بداياته.
وفي هذا الإطار، أشار سالم إلى الفوائد المتعددة التي تعود إلى المشتغل بفن التمثيل، الملتزم والحريص على تطوير قدراته، ولاسيما في الجوانب المعرفيَّة والوجدانيَّة والرياضيَّة؛ لافتاً إلى الدور المهم الذي تلعبه دورة عناصر العرض المسرحي التي تنظمها الشارقة منذ نحو عقد من الزمن، في تمكين الهواة من المعارف الأساسيَّة للفنون المسرحيَّة، وإتاحة الفرصة لهم لإظهار واختبار إمكاناتهم ومهاراتهم الأدائيَّة، عبر التنافس على جوائز مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة.
وشدد مشرف الورشة على أهميَّة التثقيف الذاتي للممثل، سواء أكان هاوياً أم محترفاً، ودعا المتدربين إلى توسيع آفاقهم من خلال القراءة ومتابعة العروض، حتى يلموا بالمعارف والأدوات اللازمة لممارسة هذه المهنة، أو فهمها وتذوقها.
وإبراهيم سالم ممثل ومخرج، وعضو مؤسس في المسرح الحديث بالشارقة، وعضو مؤسس في جمعيَّة المسرحيين، ومخرج أول في وزارة الإعلام والثقافة، درس في المعهد العالي للفنون المسرحيَّة في الكويت وتخرج في عام 1988، وبدأ مشواره المسرحي عام 1979.
وتستمر ورشة التمثيل بصفة يوميَّة إلى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، وتليها ورشة السينوغرافيا التي يشرف عليها الفنان الإماراتي وليد عمران.

المركز الثقافي
كلباء
الإمارات
عناصر العرض المسرحي
مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة
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