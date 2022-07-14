«مهرجان أبوظبي» يقدم العرض الافتتاحي لـ«دي آيكس إن بروفانس»

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن برنامج فعالياته في الخارج، قدّم مهرجان أبوظبي بالشراكة مع مهرجان «دي آيكس إن بروفانس» الفرنسي الرائد، في 4 يوليو الجاري، العرض الافتتاحي «الولادة من جديد» للمخرج الإيطالي الشهير روميو كاستلوتشي في عرضه العالمي الأول، وذلك في ملعب دي فيتروليس الشهير في فرنسا.

ويعد هذا التعاون هو الثاني بين مهرجان أبوظبي وأوركسترا باريس التي قدمت عروضاً متميزة في مناسبتين منفصلتين في قصر الإمارات عام 2016 لأول مرة في العالم العربي.

شراكات استراتيجية

وأكدت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، أنّ الشراكات الاستراتيجية العالمية مع كبريات المؤسسات الثقافية والمهرجانات الدولية وبينها مهرجان «دي إكس إن بروفانس» الموسيقي العريق، تسهم في تعزيز الحضور الإماراتي وترسّخ مكانة أبوظبي حاضنةً للفنون من خلال أعمال الإنتاج والتكليف الحصري الأولى عالمياً، وقالت: «نعتزُّ بجهودنا لتحفيز الدبلوماسية الثقافية الإماراتية في العالم وبناء جسور التواصل بين الثقافات، وتسرّنا الشراكة لتقديم العمل الافتتاحي لمهرجان دي إكس إن بروفانس من أعمال المخرج والمصمم والمؤلف المسرحي روميو كاستيلوتشي والمستوحى من سيمفونية غوستاف ماهلر الثانية الأكثر شهرة، ترجمةً لثيمة الولادة من جديد.. مع ما يعكسه ذلك من التزام بتجديد عهد العطاء والتمسك بالأمل في استعادة الحياة الطبيعية بعد الفترة الصعبة التي عاشتها الإنسانية خلال جائحة كوفيد-19».

محتوى عالمي المستوى

وتعليقاً على الشراكة مع مهرجان أبوظبي، قال المخرج بيار أودي: «سعداء بالشراكة مع مهرجان أبوظبي لمنح الجماهير في مهرجان دي آيكس إن بروفانس الفرصة لتجربة انطلاق مسرحية الولادة من جديد لروميو كاستلوتشي»، مضيفاً: «أصبح إنتاج مثل هذا المشروع الطموح ممكناً بفضل شراكاتنا الحيوية، وقد لعب مهرجان أبوظبي دوراً رئيسياً في دعم تقديم العمل الخيالي الجديد الذي يفتتح المهرجان».

ويسهم برنامج مهرجان أبوظبي في الخارج في تقديم محتوى عالمي المستوى بالتعاون مع مؤسسات مرموقة في جميع أنحاء العالم.

الدبلوماسية الثقافية

ووصفت هند العتيبة، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى فرنسا، الإنتاج المشترك لمهرجان أبوظبي للعمل الأوبرالي لروميو كاستلوتشي، بأنه «مشروع استثنائي في التاريخ الغني للشراكات الدولية من قبل مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، ومثال مميز على ريادة فرنسا ودولة الإمارات العربية المتحدة في الدبلوماسية الثقافية».

ومن بين الفعاليات العديدة في الخارج، ضمن الدورة التاسعة عشرة من مهرجان أبوظبي تحت شعار «فكر الإمارات: ريادة إبداع - حرفية إنجاز- بناء حضارة»، تقديم الإنتاج المشترك للعرض العالمي الأول للعمل الاستثنائي «من شهرزاد إلى كارمن»، على مسرح «غران تياتر ديل ليسيو» التاريخي العريق في برشلونة. وفي أكتوبر 2022، سيقام العرض العالمي الأول «أوبرا عايدة» للمؤلف الموسيقي الكبير جوزيبي فيردي، في دار الأوبرا العريقة «تياترو رويال» في العاصمة الإسبانية مدريد.