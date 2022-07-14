اللوفر أبوظبي يطلق موسماً ثقافياً جديداً

أبوظبي (الاتحاد)

كشف متحف اللوفر أبوظبي تفاصيل موسمه الثقافي الجديد 2022-2023، الذي يتضمن برنامجاً حافلاً بالأنشطة والتجارب المُلهمة مع افتتاح 3 معارض بينها أكثر المعارض شمولاً عن الانطباعية في المنطقة «الانطباعية: على درب الحداثة»، وذلك قبيل الاحتفال بالذكرى الخامسة لتأسيسه. ويفتح الموسم الجديد آفاقاً جديدة لاستكشاف العديد من المسارات الجغرافية والأصوات الفردية التي نسجت روابط فنية وثقافية مهمة في شتى أنحاء العالم، من خلال برامج وفعاليات تبرز علاقات التبادل والتواصل التي نسجتها الإمارات مع العالم.

وقال مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي: في إطار احتفالنا بالذكرى الخامسة لتأسيس المتحف خلال شهر نوفمبر المقبل، يواصل المتحف جهوده لمنح كافة الزوار ما يناسبهم خلال موسم المعارض والأعمال الفنية والفعاليات والبرامج الجديدة. ونسعى إلى الحفاظ على ارتباطنا العميق مع المجتمع، وتكريس التزامنا بسرد قصص الروابط بين مختلف الثقافات العالمية خلال هذا الموسم، بداية من أحدث معارضنا «الانطباعية: على درب الحداثة»، وصولاً إلى معرض «كبار نجوم بوليوود»، ومعرض «فن الحين 2022» في اللوفر أبوظبي الذي يعد منصة للفنانين الإماراتيين والخليجيين لعرض أعمالهم في متحفنا.

ومن جهتها، قالت الدكتورة ثريا نجيم، مديرة إدارة المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث العلمي في متحف اللوفر أبوظبي: «تنبع قوة مقتنياتنا والأعمال الفنية المعروضة في اللوفر أبوظبي من نموذجنا الفريد شبه الدائم وقدرته على سرد القصص التي يجسدها، إذ أن هناك دائماً سمة سردية آخذة في التطور نتعرف من خلالها على الترابط العالمي، إضافة إلى السمات المشتركة المتعددة. ولقد كانت مهمتنا، منذ إنشاء المتحف، ترتكز إلى الاحتفاء بقصص الروابط الثقافية لكي يتسنّى لزوّارنا التعرف على القواسم المشتركة من خلال الفن وعبر الثقافات في الزمان والمكان».

ويواصل اللوفر أبوظبي احتفالاته بالذكرى السنوية الخامسة على مدار شهر كامل، من خلال جدول مكثف من البرامج الثقافية التي تشهد إطلاق مجموعة من الفعاليات تناسب جميع الزوار.

الانطباعية: على درب الحداثة

باعتباره أول معرض عالمي عن الانطباعية في المنطقة، يتناول المعرض (الذي يستمر من 12 أكتوبر 2022 حتى 5 فبراير 2023) هذه الحركة الفنية الطليعية التي نشأت خلال ستينيات القرن التاسع عشر في باريس، وأحدثت ثورة في تصوّر ورسم العالم. يُذكر أن المعرض من تنسيق كل من سيلفي باتري كبيرة أمناء المتحف/نائبة مدير المجموعات وشؤون أمانة المتاحف بمتحف أورسيه، وستيفان غيغان المستشار العلمي لرئيس متحف أورسيه ومتحف دى لا أورانجيريه.

«فن الحين 2022»

وينظم اللوفر أبوظبي بالشراكة مع العلامة التجارية السويسرية لصناعة الساعات «ريتشارد ميل»، النسخة الثانية من معرض «فن الحين 2022» وجائزة ريتشارد ميل للفنون في اللوفر أبوظبي خلال الفترة من نوفمبر 2022 حتى فبراير 2023. ويستقبل معرض «فن الحين 2022» مشاركات الفنانين المعاصرين (من المواطنين والمقيمين) في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيصبح الفنانون الذين سيجري اختيارهم وأعمالهم الفنية جزءاً من القصة العالمية للمتحف. وتشرف على تنسيقه ريم فضة، مديرة المجمع الثقافي، وينصب على مفهومي «أيقونة. أيقوني».

«كبار نجوم بوليوود»

يأتي تنظيم معرض «كبار نجوم بوليوود» بالشراكة مع متحف دو كاي برانلي - جاك شيراك ومؤسسة متاحف فرنسا (ويستمر من 25 يناير حتى 4 يونيو 2023). ويشكل هذا المعرض نافذة للتعرف على الإرث الفني والحضاري الثري لشبه القارة الهندية.