اتفاقية تعاون بين «العويس الثقافية» ومؤسسة الفكر العربي

دبي (الاتحاد)

وقعت مؤسسة سلطان بن علي العويس ومؤسسة الفكر العربي في بيروت، اتفاقية لتعزيز التعاون الفكريّ والثقافيّ والعلميّ في مواجهة ما يتعرّض له العالم العربيّ من تحدّيات، وفي تحقيق نهضته وبناء مستقبله الزاهر.

وقع الاتفاقية من جانب مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية عبدالحميد أحمد، أمين عام المؤسسة، ومن طرف مؤسّسة الفكر العربيّ، البروفسور هنري العَويط، المدير العامّ للمؤسّسة.

ونصت الاتفاقية على التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات التي تقع ضمن اختصاصاتهما واهتماماتهما، وهو يتجسّد، على سبيل المثال لا الحصر، في ما يلي: تنفيذ دراسات وبرامج ومشروعات مشترَكة، وإقامة فعاليّات مشترَكة فكريّة وثقافيّة وعلميّة، وتبادل الدعوات للمشاركة في ورش العمل والندوات والمؤتمرات التي ينظّمها كلّ طرف، وتبادل الكتب والدراسات والتقارير والدوريّات التي يُصدرها كلّ منهما، وتبادل المعلومات والوثائق والخبرات في مجالات اهتماماتهما المشترَكة، وأيضاً تبادل قاعدة بيانات الشخصيّات الفكريّة والثقافيّة والعلميّة.

وقد اعتمد الطرفان في تطبيق هذه المذكّرة على مبدأ التشاور والتنسيق، حيث يضعان برنامج عمل مشتركاً تتمّ مراجعته بشكلٍ دوريّ، ويوقّع الطرفان بروتوكولاً خاصّاً بكلّ نشاطٍ مشترك يحدّدان فيه إطاره وبرنامجه وممثّلي كلّ طرفٍ فيه ودوره والتزاماته على صعيد تنفيذه. كما يتعاون الطرفان في تغطية تكلفة الأنشطة المشتركة التي يتّفقان على إقامتها، من خلال مساهماتهما في تمويلها أو إيجاد الرعايات اللازمة لدعمها. كما اتفق الطرفان على عقد اجتماعات على أعلى مستوى بينهما لتقييم تجربة التعاون بينهما بصورة عامّة، ومدى التقدّم المحرز في برنامج العمل المشترَك بصورة خاصّة.

كما تم الاتفاق أن تسري هذه الاتفاقية لمدّة خمس سنوات من تاريخ التوقيع عليها، وتُجدّد لمدّة مماثلة باتّفاق الطرفين ما لم يُبد طرفٌ رغبته في عدم تجديدها قبل موعد انتهائها بـ3 أشهر على الأقلّ.

يذكر أن مؤسسة سلطان بن علي العويس وقعت عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مؤسسات مشابهة مثل مؤسسة عبدالحميد شومان في الأردن، والمجلس الأعلى للثقافة في مصر، ومنتدى الفكر العربي في لبنان، ودار الشؤون الثقافية العامة التابعة لوزارة الثقافة العراقية، وغيرها من المؤسسات الثقافية الفاعلة في الوطن العربي.