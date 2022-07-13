أمبيرتو إيكو.. والوردة المفقودة

بقلم: جان كلود أبراسّار

ترجمة: أحمد حميدة

«في البدء.. كان اللّيل: عدم عاصف، يتقيّأ الكائنات والعشب والدّم. هكذا نشأ لون الورود، ثمّ حروف العلّة. لم يكن للوردة اسم، أحدهم، وهو جان، عثر لها على اسم: في البدء كانت الكلمة».

إنّها الجملة الأولى من رواية أمبيرتو إيكو، وهي اللّغز الأوّل من هذه «الرّواية البوليسيّة» الميتافيزيقيّة. رواية بوليسيّة؟ كلا بالطّبع.. إنهّا مخطوط طبعاً، العنوان الفرعي للكتاب، والتّمويه المربك لهذه الرّواية أيضاً. لأنّ إيكو يزعم أنّه عثر على ذلك المخطوط سنة 1968، وكان «أدسو دي ميلك» المتّهم الوحيد في تلك القضيّة، فهو من أتلف إبهامه في ورشة الكتابة المتجمّدة بدير الرّهبان في القرن الرّابع عشر! وهو الذي سيسرد علينا قصّة الوردة الغائبة، والدّير الذي التهمته النّيران، والعدم العاصف واللّقاء الأثير الوحيد الذي صادفه في حياته. إنّه لم يلتق بكائن ميتافيزيقي، وإنّما بشارلوك هولمس: عاش في القرن الرّابع عشر، وكان اسمه غيوم دي بسكرفيل المنتمي إلى رهبنة الفرنسيسكان، والذي كان يمثّل الإمبراطور لدى البابا. كانت «الإمبراطوريّة الرّومانيّة المقدّسة» حينها في ألمانيا (حيث دوّن أدسو ذلك المخطوط)، فيما كان البابا مقيماً في أفينيون بفرنسا. ولم يكن جاك دي كاهورس أو جان الثاني والعشرون، بالشّخص الذي يؤمَن جانبه، حتّى وإن كان هو البابا. لقد كان شخصاً دمويّاً ومفرطاً في سفك الدّماء. ولذا اختار غيوم أرضاً محايدة للقاء المندوبين البابويّين، فكان ذلك المكان هو دير رهبان البينيدكتيين بشمال إيطاليا الذي يرأسه شخص يدعى أبّون.

الذّاكرة الجامعة

ودير أبّون هذا.. كان بمثابة الذّاكرة الجامعة: ففي قلب ذلك الدّير، كانت توجد المكتبة- المتاهة، المنطوية على كلّ أسرار المسيحيّة التي تعود إلى العصور القديمة، وحتّى زمن الملحدين الأوائل، وعلى تلك الوثائق اليونانيّة واللاّتينيّة والعربيّة، كان أولئك الرّهبان- النسّاخ يشتغلون حتّى إصابة أعينهم بالتّلف جرّاء شدّة الإنهاك، ومن فرط التّدقيق في مراجعة تلك الوثائق. بل إنّهم كانوا يكتبون ولا يرون شيئاً؛ لأنّ المكتبة كانت تكبّلها المحظورات، وأبّون ومالاشي وقلّة من الرّهبان وحدهم، كانوا قادرين على زيارتها. وإن صادف وتجاسر أحدهم على المغامرة وتحدّي إرادة أبّون، فإنّ السرّ الرّهيب الذي يخيّم على المكتبة، سيجمّد قلوب أولئك الذين فكّروا في التسلّل داخلها.

الضّوء البائس

وفي اللّيل.. كانت تحدث أشياء غريبة داخل المكتبة: ففيها كانت تشتمّ رائحة الكبريت والنّار، فيما كان يشاهد عبر النّوافذ الضّوء البائس الذي كانت تلقي به الشّياطين. ولعلّ رهبان القرن الرّابع عشر لم يكونوا ليعتقدون في الشّياطين، أكثر من اعتقادهم في الوردة، التي ذهلوا عن اسمها من مجمع مسكونيّ إلى آخر ومن محطبة إلى أخرى. على أن الشّياطين لم يكونوا ليكبحوا فضول البعض من أولئك الرّهبان!

فعمّ كان هؤلاء يبحثون في تلك المكتبة؟ طبعاً، لن ندرك ذلك إلاّ في نهاية السّرد، ولكنّنا نعلم منذ بداية الكتاب أنّ مآلهم جميعاً كان الموت المبرم، وبمعدّل ميّت كلّ يوم، رغم احتراس غيوم، الذي كان موهوباً مثل شارلوك هولمس، وانطلاقاً من بعض الآثار، كان بإمكانه الوصول إلى استنتاجات صائبة وحاسمة. وكان هذا المناصر لروجر بيكون، الإنسانيّ وصاحب الفكر الحرّ، متّقد الحماس ومجلاً للعقل وللمنطق الحجاجي والاستدلالي.

ورود لفجر واحد

ويدعى وتسون هنا أدسو، ولكن رغم الذّكاء الاستثنائيّ لغيوم.. ظلّت القضيّة لا تسجّل أيّ تقدّم يذكر. ويقول أدسو في سرّه: ليست الأشياء بمثل البساطة التي نتوهّم.. أوّلاً لأنّ هؤلاء الرّهبان كانوا أهل خطيئة.. بطريقة لا تغتفر حتّى في مثل تلك الأماكن المقدّسة. فالكلّ يلعن الكلّ، والكلّ يقصي الكلّ من الكنيسة!

ولم يكن أدسو هكذا ألمانيّاً بالمجان. و..ثمّة تلك المحاطب والرّهبان الجلاّدون ومواكب المعذّبين في الأرض. ولا تعيش الورود لغير فجر واحد، ولمفتّشي الكنيسة إثباتات على هيئة مشانق. أمّا الحقيقة.. فيجب إخفاؤها. ولم تكن المكتبة في الحقيقة منذورة لنشر المعرفة، وإنّما لتكميمها. لا ريب في أنّه لم يعد بالإمكان نشر المعرفة، لأنّه من أنوارها، لم تعد لتشاهد غير نيران المحاطب!

الكل محل شبهة!

ومع ذلك، لم يكن «اسم الوردة» مجرّد استنكار سهل للكنيسة: إنّه الغرب برمّته الذي سيساءل! إنّه إيمان الإنسان الذي سيوضع في الميزان! إنّها القوّة الهمجيّة التي تتمّ تعريتها، فتفكّ أجهزتها وأدواتها! وهي أيضاً ليست بالرّواية البوليسيّة، حتّى وإن كانت الأحداث تدور على نسق متسارع، وأنّ حبكتها جاءت متوثّبة من العبادة إلى الدّعاء، وأنّ جميع المشاركين في الأحداث باتوا محلّ شبهة.

كتاب الكون

«اسم الوردة» هو كتاب الكون: فيه نلج اللّيل المطوّل للبشر، حيث تنتصب الكوابيس بحجم الكتدرائيّات، والأديرة بحجم القلاع! بل لا يخلو المشهد من بعض اللّحظات العامرة بالسّعادة: الخبز الذي يعجن، فروخ الحمام المشويّة.. وثمّة خاصّة العقل والمعرفة والكتب والكلمات. فماذا تمثّل كلماتنا ومدننا وقلاعنا؟ إنّها مرايا للوهم: يتأمّل الإنسان ذاته، فيعتقد أنّه شيء ذو معنى، أنّه لغز أو قدر. وفوراً، يفكّك اللّغز ويحدّق في القدر: وينتهي كلّ شيء إلى تآويل ومعارف روحيّة وتفاسير وتعاليق، وهرمينوطيقيّة، بلاغة وشعريّة. غير أنّ كلّ تلك الكتب لا تكشف لنا شيئاً، لأنّه لم يكن هناك أبداً من سرّ أو لغز. ويكون دور الكتب هو فحسب إخفاء تلك البديهة التي لا تحتمل. الإنسان.. لا شيء، والكون.. خواء، ولم يكن ثمّة وردة أو بستان أبداً .

الأمل الوحيد

وهذا ما يفسّر أن يكون أمبيرتو إيكو قد جعل المكتبة-القلعة.. في قلب عالمه المرآوي، إن جاز التعبير. إنّ الارتجافة أمام الممنوعات هي التي تولّد اللّغز، واللّغز هو الأمل الوحيد المتاح للبشر: فإمّا أن يكون الكائن غامضاً وسريّاً، وإلاّ كان وجوده عبثيّاً. وطالما أنّ العبث مرفوض، فإنّ المرآة تتعمّق وتستحيل قلعة.

وماذا عن الذّكاء؟ لقد قرأ غيوم الكثير من الكتب. كان يعشق المعرفة ويتشبّث بالحقيقة، ولكنّه ارتدّ إلى الوراء أمام العبث: لقد اختار الاعتقاد في أنّ تلك الكتب التي كانت تحرق تنطوي على السرّ الدفين للأشياء. ومن قد يؤاخذه على ذلك؟ هو على كلّ ليس أمبيرتو إيكو: لقد حرص هذا الأخير من قبل على تبرئة نفسه: فهو لم يؤلّف كتاباً إضافيّاً، ولكنّه عثر على مخطوط لا يزال نصّه بمثابة اللّغز.

مكان غامض

ومع ذلك، وحين حلّ المساء، كان البرد شديداً في الدّير. كان أدسو مجهداً، وكان غيوم قد توفّي منذ زمن بعيد، أمّا المكتبة فقد استحالت إلى ركام من الرّماد، فيما غدت الذّاكرة البائسة للرّاهب الخرف قيد التّلاشي. وينظر أدسو عبر النّافذة ويقول: «من حين لآخر.. يخيّل إليّ أنّ نهر الدّانوب تشقّه سفن محمّلة بمجانين يتوجّهون نحو مكان غامض». ولابدّ لنا من أن نختم مع أدسو: «في البدء كان اللّيل. ولم يكن ثمّة ورود أبداً، ولكن فحسب تاج من أشواك على جبين.. غير أنّ رجل الدين غدا إمبراطوراً في روما، وظلّ كذلك خلال قرون، وحينها يعاني أبناء الإنسان، طبعاً باسمه، باسم الوردة».