لوحات «الأمين».. احتفاء بالدائرة وسحرها

محمد نجيم (الرباط)

شهد رواق «نظر» بالدار البيضاء مؤخراً، افتتاح معرض جديد للفنان التشكيلي المغربي زين العابدين الأمين، وهو المعرض الذي يأتي بعد معارضه السابقة المنظمة في عدد من الأروقة داخل المغرب وخارجه.

وتحمل لوحات الفنان زين العابدين الأمين، طابعها المتفرد من ناحية الاشتغال والرؤية، وأعماله هي سفر في مجاهل الروح والفضاءات والأمكنة بما تحمله من ثقل الرموز المعبرة عن الدواخل العميقة للذات الإنسانية الهشة في عالم متحول. كما يحتفي بشخوص تعبِّر بنظراتها وملامحها عن التشظي والانكسار الداخلي والفراغ الروحي، وتحضر في المعرض جماليات الدائرة وسحرها وصوفيتها، لمنح المتلقي لحظة تأمل داخل شكل هندسي يحتضن الألوان الفاتحة والغامقة في تدرج متناسق مثل معزوفة روحية لونية محمّلة بالإيحاءات والتكوينات الجمالية المُعبرة.

وعن أعمال الفنان زين العابدين الأمين، قال الناقد الجمالي بنيونس عميروش، خلال افتتاح المعرض، إن المشاهدة لمجمل أعمال زين العابدين الأمين، من وجهة نظر معينة، وبغض النظر عن البعد التمثيلي، تنحو بنا إلى زمن الفوتوغرافيا البطولي المرتبط باللونين الأبيض والأسود اللذين يكتسحان أرضية اللوحات بتكافؤ سجالي منذور لتناغم الماء والفراغ. ونادراً ما ينضاف الأحمر أو الأزرق للتذكير بفاعلية التلوين وجدواه، في الوقت الذي نعي فيه أن الأبيض والأسود ينصرفان من دائرة الألوان، أليس هو الحياد الذي يجعل الأعمال مدفوعة لتندمج في ديمومة تجريبية تتطلع إلى استدراج مفاتن النور ونقيضه؟ في هذا السياق، تنبعث تلك التجريدية الشكلية عامة والمفعلة بحركية اليد وهي تؤكد التضادات القصوى، وذلك ضمن توزیع فضائي يتوخى التوازن البصري بقدر ما يقيم توليفات عفوية في المظهر ومحسوبة في العمق.

ويظل الفنان زين العابدين أكثر إنصاتاً لما راكمته وتراكمه التجربة الصباغية داخل المغرب وخارجه، متعلماً منها ومضيفاً إلى تقاليدها بعضاً من اجتهاداته الخاصة في لوحته، التي تبني ملامحها في سياق التجريد، ما يعبر عن انشغال واضح بقلق التجريب، حين يصبح سؤالاً مفتوحاً على إمكانات الخلق والإبداع والمغايرة. وهذا الطموح المجتهد يبدو واضحاً في التنويعات، التي يتبناها في الوصول إلى إرساء دعامات عمله الفني، سواء على مستوى المعجم اللوني، أو البناء أو التركيب، بالشكل الذي يسند منجزه الفني داخل مجاهل التشكيل كما قال الفنان التشكيلي عزيز أزغاي.