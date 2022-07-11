شاعرية الخطوط والظلال في مائيات العيادي

محمد نجيم (الرباط)

قدم الفنان التشكيلي المغربي عبد اللطيف العيادي، مؤخراً، في مدينة تطوان، جديد أعماله الفنية في معرض أطلق عليه عنوان: «لمسات»، وتقوم المفردات البصرية والتقنية المتنوعة التي يوظفها هذا الفنان على أبعاد جمالية تنهل وتستحضر الأمكنة والظلال بهدوءٍ لوني وشاعرية الخطوط التي يبدعها بلمسات وضربات مدروسة من الريشة، لتؤكد على إبداعية كبرى في الشكل، وتعبيرية اللون بخصائص متفردة، تنبني على أسس قائمة على تجربة طويلة وأرضية فنية صلبة تستدعي الأمكنة والشخوص بجمالية ونغمات لونية دقيقة، لا مكان فيها للخلل الفني.

وفي اللوحات المائية للفنان عبد اللطيف العيادي، الذي شارك في العديد من المعارض الفنية في المغرب وفي بلدان أخرى، والفائز بعدد من الجوائز المغربية والدولية أبرزها جائزة الصباغة التي تمنحها مؤسسة الثقافات الثلاث للبحر الأبيض المتوسط في إشبيلية بإسبانيا، وجائزة ملتقى الفنانين الشباب في تطوان وجائزة يقدمها معهد الفنون الجميلة في تطوان، نرى أنه يسير بخطى واثقة لتكريس اسمه بين جيل التشكيليين الكبار في المغرب.

وللفنان عبد اللطيف العيادي، كما قال الفنان والناقد الجمالي إبراهيم الحيسن، طريقته وأسلوبه الخاص في الرسم والتلوين مع تطويع السند الورقي لفائدة التصوير، والتحكم في مسارات التلوين المائي والحفاظ في الوقت نفسه على جمالية وتعبيرية اللوحة سواء في أبعادها التشخيصية أو التجريدية. فما الذي نراه في لوحات العيادي؟ وماذا تمثل في تجربته؟

إنها، بلا شك، مائيات تحكي لتصف.. وتصف لتحكي، بل تؤرِّخ لفضاءات تسكن الوجدان المشترك وتحيا داخل الذاكرة الجمعية بتاريخها وماضيها الجميل الممتزج بلوعة الحنين والشجن، والتي يُعيد الفنان صياغتها بشاعرية لونية حسِّية وتسجيلية في آن. وبقدر ما هي مائيات، هي أيضاً لمسات لونية بهوية نيو-انطباعية صادقة تحتفي بالمكان وتوثق له بشاعرية فنية تتعاقب مع إيقاع ترحال الفنان وسفره في الجسد المعماري لمدينة تطوان العتيقة، حيث المساجد ببياضها النُّوراني والدروب والحومات والحواري والأسواق الشعبية والبيوت التاريخية القديمة والساحات العامة التي لا تزال تحتفظ بميسمها الهندسي بطرازه الأندلسي، ومنها مثلاً باب العقلة وباب التوت وباب الصعيدة والغرسة لكبيرة وسوق الحوت القديم، إلى جانب أسطح المنازل والأبواب والشرفات المزيّنة بالنباتات الخضراء في طنجة والأضرحة في وزان. هذا فضلاً عن مائيات جسَّدت صوراً من مراكش وأخرى رسمت البيئة البحرية لمدينة موغادور بشاطئها الجميل وبقوارب الصيد المرمَّمة التي تستقبل الزوار عند باب المرسى، فضلاً عن مائيات أخرى ضمَّت بورتريهات لشخصيات مختلفة من عالم التاريخ والفكر والأدب، من ضمنهم الكاتب الرَّاحل محمد شكري.

ومن حيث التكنيك، يقول إبراهيم الحيسن، يعتمد الفنان العيادي نوعين من الرسم والتلوين المائي: مبلل على جاف ومبلل على مبلل مستثمراً حصيلة استخدامهما، وكذا آثارهما البصرية على سندات ورقية متوسطة الأحجام وعلى عينات جيِّدة من أنابيب الصباغة والورق الخاص بمَلْمَسِه وخصائصه الحصرية المتمثلة في قدرته على امتصاص الماء والسوائل اللونية، مع الاحتفاظ بجودة الشفافية اللونية.