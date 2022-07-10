فيينا فؤاد: العيد لوحة فنية للبهجة

أبوظبي (الاتحاد)

الفنانة السورية فيينا فؤاد عضوة بجمعية الإمارات للفنون التشكيلية، ولدت عام 1977 في مدينة اللاذقية الساحلية السورية المعروفة بعروس الساحل لكثرة جمال طبيعتها، تخرجت في كلية الهندسة، ثم التحقت بدورات رسم ونحت وخط عربي في مركز الحمرية للفنون، وكان له أثر كبير في تطوير مهاراتها، وحالياً قاربت على الانتهاء من عمل لوحة بالخط العربي.

وعن العيد، تقول فيينا فؤاد: العيد هو لوحة فنية متمثلة في بهجة على وجوه الكبار والصغار، وفي الذهن أجمل ذكريات الطفولة مع العائلة والأصدقاء وأجواء المرح والألعاب في الحي.

لوحة للفنانة فيينا فؤاد (من المصدر)

وعن بداياتها الفنية، تقول: بدأت الرسم منذ الطفولة وكان على هيئة رسومات تعبيرية حول ماذا أحب أن أصبح في المستقبل، إلى أن تحقق حلمي وأصبحت مهندسة، وكان الرسم خلال فترة الدراسة هندسياً بحكم تخصصي، ولكن شغفي بالرسم لم يكن وليد المصادفة، فقد نشأت في بيئة فنية حيث كانت أمي ترسم لوحات جميلة بمختلف الألوان والخامات، وتزين بها جدران المنزل. وكنت منذ الطفولة، وما زلت حتى اليوم، فخورة بأعمالها المتميزة، ومن حسن حظي أن أعيش في دولة تهتم وتدعم المواهب وتوفر لها الوسائل والمؤسسات والكوادر الدافعة، سواء في مجال الفنون أو المجالات الأخرى.

وتابعت: بعدها أصبح رسمي تجريدياً وواقعياً إلى أن بدأت برسم لوحات في عام 2013، والاهتمام أكثر بالرسم بكل أشكاله، وحضور معارض ومتاحف لتعزيز موهبتي وتجربتي الفنية.

وعن سبب التحاقها بجمعية الإمارات للفنون التشكيلية تقول: كنت أتوق للانضمام للجمعية لوجود نخبة من عمالقة الفن فيها ولمتابعة معارض الجمعية دائماً والتعرف على الفنانين الأعضاء الذين كان لهم دور كبير في الجمعية حيث شجعوني بعد مشاهدة أعمالي الفنية، وفي الجمعية فرصة كبيرة للاستفادة من خبراتهم وملاحظاتهم الفنية.

وعن طموحها في المستقبل، قالت: أطمح أن تكون لي بصمة إبداع في عالم الفن هنا في الدولة، وأن أشارك في معارض عربية وعالمية.