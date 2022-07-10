عبدالملك القاسمي يشيد بدعم القيادة الرشيدة للثقافة والمثقفين

رأس الخيمة (وام)

أشاد معالي الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة للثقافة والمثقفين والمهتمين بالفنون التشكيلية.

وأثنى الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، خلال استقباله الفنان التشكيلي عبيد سرور على جهود الفنان وعطائه، ودوره في تسخير الفن للترويج للتراث الشعبي وجماليات الوطن، في شتى المناسبات الوطنية والفنية.

عبدالملك القاسمي خلال استقباله الفنان عبيد سرور (وام)

وبارك للفنان عبيد سرور معرضه التشكيلي الجديد «ألوان العيد براك مول» وإسهاماته الثقافية في رفد الساحة بالفعاليات الفنية التشكيلية، والارتقاء بالذائقة الفنية.

من جانبه، قال الفنان عبيد سرور، إن معرضه يستمر أسبوعين ويتضمن 44 عملاً تشكيلياً في مختلف الألوان، شاكراً رعاية معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي للمعرض، الذي يقام بمركز «راك مول» للتسوق برأس الخيمة.