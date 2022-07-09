سالم الجنيبي: طقوس العيد تذكر بمآثر الآباء والأجداد

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

سالم الجنيبي، رئيس جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، فنان إماراتي مفطور على الموهبة منذ طفولته، فعندما برزت موهبته وهو طالب في المدرسة كبر حلمه وبدأ مرحلة الصقل الأولى من خلال التعلم والتجربة وتشجيع من حوله، فشارك في مسابقات وزارة التربية آنذاك وفاز فيها، لكنه عندما أنهى دراسته التأسيسية في المدارس التحق بـ «معهد الشارقة للفنون»، حيث تعلم رسم المنظور الهندسي والطبيعة الصامتة والرسم بالألوان الزيتية والجرافيك إلى أن أصبح فناناً مكتمل الأدوات، ثم شارك في ورش العمل والمعارض الجماعية، المحلية والإقليمية، حتى أصبح محكماً في العديد من المسابقات الفنية.

تعزيز العلاقات

يهتم الجنيبي في تجربته الفنية بالطبيعة البشرية، سواء بعكس مكوناتها الداخلية أو من خلال علاقتها بالبيئة المحيطة بها، ولعل معرضه «الإنسان والمكان» يجلي هذا الأمر، بما ضمه من لوحات ناهزت الثلاث والثلاثين لوحة رسم فيها علاقة الإنسان بالمكان. ينتمي الجنيبي إلى المدرسة التجريدية، كما أنه يستعين أحياناً بالتجريد التشخيصي. يقول الفنان سالم الجنيبي لـ«الاتحاد» عن ذكرياته وانطباعاته حول طقوس ومظاهر العيد: تعتبر طقوس العيد وعاداته في الإمارات جزءاً من ذاكرة الوطن التي تحفل بمآثر الآباء والأجداد، وللأعياد دور مهم في تعزيز العلاقات الأسرية والمجتمعية. وللعيد بهجة ألوانها الأصالة، ولطالما كان العيد موضع إلهام للعديد من الفنانين، وقد جسد بعضهم الاحتفالات في أعمال فنية تضج بالألوان والبهجة.

وعن أهم نشاطات الجمعية الفترة الماضية يقول الجنيبي: حرصت جمعية الإمارات للفنون التشكيلية منذ تأسيسها على دعم ورعاية الإبداعات في سياق الفنون المَرئيّة، وذلك تحقيقاً للأهداف التي التزمت بها الجمعية، والتي تصب في صالح تطوير حركة الفنون التشكيلية في الإمارات خاصةً، ومواكبة حركة الفنون التشكيلية العربية والعالمية عامةً، وعلى مدى السنوات عملت الجمعية على تحقيق تلك الأهداف بكل الإمكانات المتاحة، وبمختلف أنواع النشاط، من معارض عامة وخاصة، ومن منشورات تثقيفية، ومقالات نقدية، ومحاضرات وندوات، وغير ذلك، وفي هذا السياق حرصت منذ تسلمي رئاسة الجمعية بالتعاون والتنسيق مع مجلس الإدارة، على إقامة العديد من المعارض والفعاليات والأنشطة. وقد عملنا أيضاً على إصدار مجلة «التشكيل»، بحلة واستراتيجية جديدة، أكثر أكاديمية، وهي تعتبر من أهم وأعرق المجلات التي تعنى بالشأن الثقافي والفني في العالم العربي، وهي بمثابة مرجع مهم للباحثين والفنانين والمثقفين.

الأعمال الرقمية

وعن تواصل الأجيال الفنية يقول: ألغت الجمعية الحواجز والفواصل بين الأجيال، فالرواد حاضرون بخبرتهم وبدعمهم للجيل الصاعد من الفنانين الشباب، وهم يعرضون أعمالهم جنباً إلى جنب معهم. وأكد الجنيبي أن الجمعية حريصة أن تبرز الأعمال الرقمية والمعاصرة من خلال عرضها للجمهور نظراً لانتشار برامج التواصل وأحدث التكنولوجيات.

وعن الدعم الذي تنتوي الجمعية تقديمه لقدامى الفنانين والشباب قال: للجمعية مشاريع وفعاليات وأنشطة عدة قادمة، ومن أبرزها الورش الصيفية المجانية ومعرض الشباب، والمعرض السنوي العام والذي بدأنا العمل على تنظيمه، وهو يقام في متحف الشارقة للفنون، ويقدم المعرض فرصة لجيل الشباب لعرض تجاربهم.