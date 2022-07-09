«غرفة المسافرين».. نص مفتوح على فنون الكتابة

أحمد عاطف (القاهرة)

من المعروف أن السفر في نظر الأديب «محاولة لتوسيع المكان طالما ليس بمقدورنا تمديد الزمان»، كما يعتبره الكاتب والروائي المصري عزت القمحاوي في كتابه «غرفة المسافرين»، واصفاً كتابه بأنه «ليس رواية، ليس سيرة ذاتية للمؤلف، وليس كتاباً في الرحلة، وليس كتاباً في الفلسفة، ولا في العمارة، وليس كتاباً حول القراءة، لكنه كل ذلك»، موضحاً أن «من لم يسافر، ولو عبر قصة في كتاب، لم يعش سوى حياة واحدة قصيرة».

يسرد عزت القمحاوي في كتابه عن كل ما يخص السفر وما يرافق المسافر بداية من حقيبته إلى أعماق نفسه، ويكتب «عن خفة الكائن خارج مكان عيشه الأصلي، عن السفر بوصفه موتاً لذيذاً نعود منه لنتأكد أن من نضحي بحياتنا من أجلهم يستطيعون العيش من دوننا»، يكتب عن الأماكن التي تنادينا لزيارتها وتلك التي نزورها ونغادرها من دون أن نراها، عن «تمثيل الحياة على الطائرة» وعن رفيقتنا الصامتة «الحقيبة» ومشاعرها في رحلاتنا السعيدة والحزينة.

«السفر سعي للعيش الكثيف طالما أن وقتنا على الأرض محدود»، هكذا كتب القمحاوي في كتابه عن «أشياء صغيرة وأحاسيس سبق أن عشناها، لكننا لم نفكر فيها من قبل، وعن طبع العدوان المتأصل في الجمال، ونظرة التمثال التي ترتد إلينا وتجعلنا نشعر بنقصنا».

عزت القمحاوي

يشير عزت القمحاوي في كتابه إلى أنه عندما «نبدأ القراءة مسترخين في أماكننا رغم أننا نعرف أن الوقائع غير حقيقية، إلا أننا نتواطأ مع الكاتب فنعتبر ما نقرأه حقيقياً، هذا التواطؤ يسميه تيري إيجلتون «الانحناء أمام سلطة الراوي»، ولا وجود للأدب من دون هذا الانحناء»، وقد امتدت اقتباسات القمحاوي إلى عدد من الكتب على رأسها «معك» لسوزان طه حسين، و«أوراق شخصية» للطيفة الزيات، و«تخليص الإبريز في تلخيص باريس» لرفاعة رافع الطهطاوي، و«ثقافة الطبقة الوسطى في مصر العثمانية: القرن 16 إلى القرون 18» لنيللي حنا، و«كيف تلتئم.. عن الأمومة وأشباحها» لإيمان مرسال، و«النحت في الزمن» لأندريه تاركوفسكي، و«كيفية السفر مع سلمون.. معارضات ومستعارات جديدة» لأمبرتو إيكو، و«الرحلة إلى مصر.. الوادي وسيناء» لنيكوس كزنتزاكيس، و«الماء والأحلام.. دراسة عن الخيال والمادة» لجاستون باشلار، و«الكلمات» لجان بول سارتر، و«كيف نقرأ الأدب» لتيري إيجلتون، و«اللاطمأنينة» لفرناندو بيسوا، إلى جانب دراسة «الريفيرا المصرية» لعباس خضر.

يشير القمحاوي في «غرفة المسافرين» إلى أن «السفر اكتشاف لأنفسنا أكثر مما هو اكتشاف للمكان المختلف»، وهو ما دفع النقاد لوصف الكتاب بأنه «نص جديد مفتوح على كل فنون الكتابة، يحتفي بمتعة القراءة ومهنة العيش مع حس صوفي يسري داخل النص سريان عصارة الحياة في عروق شجرة مبتهجة».

ويرى المؤلف أن كتاب «ألف ليلة» ليس إلا كتاباً في السفر ومن دون الرحلة التي خاضها أبطاله لم يكن متوقعاً أن تحدث الوقائع الغريبة والعجائبية التي تمثل العمود الفقري لكتاب الليالي هذا.