د. عبدالله الغذامي يكتب: اللسان وطن

حين ترحل المتنبي إلى خراسان حظي باستقبال حفي من ابن العميد، غير أنه أحس بالضياع في تلك البلاد، وقال بيته الكاشف لضياعه وغربته

ولكن الفتى العربي فيها/ غريب الوجه واليد واللسان

وهذه تجربة صادمة له؛ لأن الشاعر لسان ودور اللسان للشاعر دور وظيفي في ذلك الزمن، وهو زمن يختلف عن زمننا، حيث آية هذا الزمان الصحف التي طرب لها شوقي؛ لأنه ينشر شعره في الجريدة فيحصل على مكافأة مجزية، وهذه من أدوات الشاعر القديم وما بعد القديم حتى زمن شوقي والجنيهات الذهبية، ولكن المتنبي لم تك عنده وسيلة ورقية يتكسب منها ويذيع شعره عبرها، ولذا كان اللسان هو الأداة وإذا أصبح اللسان غريباً فهذه نهاية فضاء الشاعر ومن هو غريب اللسان، فسيكون وجهه أيضاً غريباً وستكون يده غريبةً لأن اللسان بوصفه الأداة الأهم تبدى غريباً، فكل شيء سيكون غريباً، وستكون الأرض غريبة، وهو الشاعر الذي يزعم أن كلماته أسمعت الصم ورآها الأعمى «حسب دعواه طبعاً مما يعني مركزية اللسان عنده وله».

ولغة اللسان تتنوع فالطير يغرد وعبر تغريده تتآلف فئات الطيور حسب لغاتها وكل فريق من الطير توحده لغته وتدير حركته وتزن مساراته. والطيور تتكلم بصيغة الجمع وكل فرد منها يغرد ضمن مجموعته بصوت جماعي لا ينفرد فيه واحد عن البقية، وهذه خاصية إيجابية بين الطيور، ولكنها على العكس من ذلك بين البشر، حيث للغة نظام قيادي، فالمتحدث غالباً هو من يقود اللحظة، ولذا يتنافس البشر على لحظاتهم اللغوية، وكلما تمكن أحدهم من زمام اللغة فهو المتصدر، ولذا فاللغة عنوان تفوق ورقي ورمز مكانة، ولذا اعتمد الخطباء منذ القدم على سلطة الصوت وزادوه باعتلاء مكان يرفع من قوة الصوت مع استخدام العصا ووضع العمامة، والعمامة كما وصفها الجاحظ زيادة في القامة، ويأتي الخطباء مع الشعراء ليكونوا من أهم رمزيات الثقافة، وهي رمزية تتداخل مع الأرض وتشكل من المكان وطناً وهوية، وفيها جاءت قصيدة فؤاد حداد الأرض بتتكلم عربي التي غناها سيد مكاوي، وأشار إليها محمود درويش «خذوا لغتكم وانصرفوا»، حين أشار للمحتل الذي تتنافى لغته مع لغة الأرض، والأرض إذا لم تسمع لغتها على لسان ساكنها استوحشت، وهذه هي الوحشة التي رآها المتنبي حين استشف أن أرض خراسان لا تتجاوب معه لغوياً، ومن ثم أصبح وجهه غريباً ويده غريبةً؛ لأن لسانه غريب في أرض لا تتآلف مع لسانه، ومن ثم لا تتآلف مع وجهه ولا مع يده، وهذه غربة عميقة يشعر بها كل من هجر أرضه الأم ليهجر معها لغته الأم وإذا نطق لم يجد حوله من يرد الصدى، مثل طير يغرد خارج سربه، فلا يجد سرباً يندمج مع تغريده ويزيده تغريداً، ومن هنا فاللغة وطن وهي هوية وجدانية وروحية، وكل انفصام بين الأرض واللغة، فهو فصل للكائن عن رحم أمه بوصف اللغة أماً وبوصف الأرض أماً وكلتاهما حاضة تجد الروح فيها حياتها وحيويتها ويتبدى ذلك على لون الوجه وإشارة اليد وتمتمات اللسان.