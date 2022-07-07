«دبي للثقافة» تطلق «المرموم لصناعة الأفلام القصيرة»

دبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» «مسابقة المرموم لصناعة الأفلام القصيرة»، داعيةً أصحاب المواهب والهواة بالمجال إلى إطلاق العنان لمخيلاتهم، والحصول على فرصة لعرض إبداعاتهم أمام جمهور عالمي ضمن النسخة الثانية من مهرجان «المرموم: فيلم في الصحراء 2022» المقرَّر إقامته في ديسمبر من العام الجاري. وتهدف هذه المسابقة إلى استقطاب الموهوبين في مجال صناعة الأفلام القصيرة، وإتاحة منصة مبتكرة أمامهم لصقل مهاراتهم وتنميتها والوصول إلى الاحترافية على مستوى الإمارات والمنطقة، وتأتي ضمن إطار جهود دبي للثقافة الهادفة إلى تفعيل القطاع السينمائي في إمارة دبي، وتعزيز مكانة المرموم كوجهة ثقافية وسياحية.

وفي هذا الصدد، قال الشيخ مكتوم بن مروان آل مكتوم، مدير مشروع مهرجان المرموم: «انطلاقاً من رؤيتنا المتمثلة في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب، نعمل في دبي للثقافة وفق منهجية واضحة تهدف إلى تعزيز المشهد الثقافي في الإمارة والارتقاء بالصناعات الثقافية والإبداعية فيها عبر دعم المواهب والمبدعين وتوفير بيئة حاضنة لهم، بما يسهم في جعل الإمارة عاصمةً عالمية للاقتصاد الإبداعي».

مكتوم بن مروان آل مكتوم

وأضافت شما يحيى الزفين مدير مشروع مهرجان المرموم: «يسعدنا إطلاق هذه المسابقة من أجل اكتشاف المواهب في مجال صناعة الأفلام القصيرة ورعايتها ودعمها بكل السبل والممكنات ليصبح أصحابها رواداً محترفين في هذا المجال محلياً وإقليمياً وعالمياً في المستقبل. ونتطلع إلى جذب المزيد من العقول المبدعة إلى قطاع الإنتاج السينمائي والارتقاء به في دبي والإمارات».

والمشاركة في المسابقة متاحة أمام جميع المهتمين من عمر 15 عاماً وما فوق من الإماراتيين والمقيمين ودول الشرق الأوسط والعالم العربي، حيث يمكنهم إرسال مشاركاتهم من خلال الرابط المحدد للمسابقة قبل إغلاق باب المشاركة في 23 سبتمبر 2022. وسيتم تقييم الأعمال المشاركة واختيار الأفلام الفائزة من قبل لجنة تحكيم المسابقة التي تضم خبراء بارزين في هذا المجال، ليتم الإعلان وتوزيع مكافآت ضمن فعاليات «مهرجان المرموم: فيلم في الصحراء» المزمعة إقامته في شهر ديسمبر 2022. وستحظى الأفلام الفائزة بفرصة عرضها خلال المهرجان.

وسيتنافس المشاركون من خلال تقديم أفلام قصيرة عالية الجودة لا تتجاوز مدتها 30 دقيقة، وأن يملك المشارك جميع الحقوق المتعلقة بالفيلم القصير، وألا يكون قد تم عرضه سابقاً. في واحدة من ثلاث فئات، تشمل: الحركة الحية (لايف أكشن)، الرسوم المتحركة (أنيميشن)، الوثائقي، علماً بأن المسابقة مفتوحة للأفلام التي يتم تصويرها عن طريق جميع أنواع الوسائط والكاميرات، بما في ذلك كاميرات الأجهزة الذكية، مع وجوب مراعاة عدم الإخلال بالآداب العامة.

وسيحظى الفائز بالمركز الأول بجائزة نقدية تبلغ قيمتها 50.000 درهم إماراتي، والفائز بالمركز الثاني على جائزة نقدية مقدارها 25.000 درهم، في حين سيحصل الفائز بالمركز الثالث على جائزة بقيمة 15.000 درهم، إضافة إلى درع تذكارية لكل منهم.