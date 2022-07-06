الإعلان عن الجهات الفائزة بـ«المرشد الثقافي العربي»

ساسي جبيل و«وام» (تونس)

أعلن برنامج المرشد الثقافي العربي عن نتائج واحدة من مسابقاته، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظم بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» في تونس. وكانت الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان سفيرة الثقافة العربية لدى «الألكسو»، قد أطلقت البرنامج في شهر مارس الماضي ويستمر حتى شهر ديسمبر القادم، وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» والمنظمة العربية للمتاحف. ويهدف البرنامج، الذي شارك فيه عدد من الدول العربية، إلى رفع الإيجابية لدى الشباب العربي وتشجيعهم على الاهتمام بتراثهم، والمحافظة عليه والترويج له، وإعداد مرشد ثقافي نوعي من خلال تأهيله وإكسابه خبرات ومؤهلات متكاملة ومواكبة لحاجات مرتادي المتاحف والمواقع الثقافية والتاريخية، ومتماشية مع مقاييس الإرشاد الثقافي العالمية، إضافة إلى خلق علاقة قوية ونوعية بين المتاحف والعائلات خلال فترة البرنامج وبعدها.

وشهد «برنامج المرشد الثقافي العربي»، الذي جاء تحت شعار «بالماضي نعبر للمستقبل»، منذ إطلاقه تنظيم العديد من البرامج والنشاطات التفاعلية والترويجية والمسابقات الموجهة إلى المرشدين الثقافيين والمتاحف والمواقع الأثرية العربية، وستستمر حتى نهاية العام الحالي. ويضم البرنامج العديد من المحاور والمراحل التي يتم تنفيذها تباعاً في مختلف الدول العربية، وتتمحور حول إبراز دور المتحف في المحافظة على الهوية التراثية والتاريخية، بالإضافة إلى كونه مركزاً ثقافياً وبحثياً يقوم بتوعية المجتمع بفئاته المختلفة بالهوية الثقافية.

جانب من المؤتمر الصحفي

وتعد المسابقات واحدة من أهم الفعاليات التحفيزية، وشملت إحدى المسابقات ثلاث جوائز في عدة مجالات، وقد أعلن البرنامج عن الجوائز والمشاركات الفائزة في إحدى مسابقاته التي ينظمها على النحو التالي: - جائزة التميز في الإرشاد المتحفي والثقافي «للهيئات والوزارات»، الفائز الأول: وزارة الثقافة والشباب - الإمارات - قطاع التراث والفنون إدارة التراث الثقافي. الفائز الثاني: هيئة البحرين للثقافة والآثار، إدارة المتاحف والآثار، والفائز الثالث: هيئة متاحف قطر.

- جائزة التميز في الإرشاد المتحفي والثقافي «للمتاحف والمواقع الأثرية»، الفائز الأول: متحف وموقع سبسطية، فلسطين، والفائز الثاني متحف جربة للتراث التقليدي، تونس، والفائز الثالث متحف سيدي محمد بن عبد الله الصويرة/ المغرب. وتم تكريم المشاركات الفردية لكل من مريم الرئيسي - متحف التاريخ الطبيعي، سلطنة عمان، وشادية خلف الله - المتحف العمومي الوطني سطيف، الجزائر، ورياض باكروم - متحف المكلا، اليمن.

حضر المؤتمر الصحفي الدكتور محمد ولد أعمر مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والدكتور الشرقي الدهمالي نائب رئيس المنظمة العربية للمتاحف وعضو المجلس الاستشاري للمجلس الدولي للمتاحف، ومراد المحمودي القائم بأعمال مدير إدارة الثقافة بألكسو، والدكتور فتحي الجراي الخبير بإدارة الثقافة بألكسو وعدد من مديري الأقسام بالألكسو، والمرشدون الثقافيون المشاركون في برنامج «المرشد الثقافي» من مختلف البلدان العربية، وعدد من الإعلاميين. وقال مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إن برنامج «المرشد الثقافي»، الذي انطلق منذ بضعة أشهر خلقَ حركة كبيرة في متاحفنا العربية ومَنحَ الفرصة لمرشدينا الثقافيين لإطلاق العديد من المبادرات الرائدة وحظي بتغطية إعلامية واسعة. وأكد أن الإقبال الكبير الذي عرفه هذا البرنامج من طرف كل المهتمين بهذا المجال، من مهنيين وطلبة ومختصين ومجتمع مدني، يدلُّ على أصالة هذه الفكرة وعلى تبصُّرِ وفِطنةِ الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان وانتباهها إلى أهمية هذه المجالات ودرايتها الدقيقة بما تحتاجه متاحفنا العربية والقائمون عليها والمرتادون لها.

يذكر أن 9 دول شاركت في الفئة الأولى من المسابقة وهي: «الإمارات، مثلتها إدارة التراث الثقافي، قطاع التراث والفنون بوزارة الثقافة والشباب، والبحرين، متحف البحرين الوطني (أثري، إثنوغرافي)، وتونس، متحف جربة للتراث التقليدي، والجزائر، متحف سطيف (أثري)، وسلطنة عمان، متحف التاريخ الطبيعي، وفلسطين، متحف سبسطية الأثري، وقطر من خلال العديد من المؤسسات المتحفية، والمغرب، متحف مدينة الصويرة (أركيلوجي وإتنوغرافي)، واليمن، متحف المكلا. وقدمت الدول المشاركة مجموعة من العروض البصرية الحية، ونظمت الزيارات المباشرة للمتاحف والمواقع الأثرية لطلبة المدارس الابتدائية والثانوية، ووزعت المطبوعات والأدلة المتحفية، وأقامت ورشات عمل متنوعة ساهمت في نقل التراث إلى واقع ملموس يمارسه الأطفال والشباب وجميع الفئات المستهدفة. كما وجه بعض المشاركين الاهتمام لفئات نوعية من الزوار من أصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة والمكفوفين وكبار السن والمتخصصين في الإرشاد الثقافي، والجاليات الأجنبية المقيمة في دولهم.