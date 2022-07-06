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قصائد تشدو للحياة في «بيت الشعر»
خلال الأمسية الشعرية (من المصدر)
7 يوليو 2022 00:30

الشارقة (الاتحاد)

تواصلاً مع فعالياته الشعرية، وضمن نشاط منتدى الثلاثاء، أقام «بيت الشعر» بدائرة الثقافة في الشارقة يوم الثلاثاء الماضي أمسية شعرية شهدت حضوراً حاشداً من محبّي الشعر والأدب والثقافة، وأحياها مؤيد الشيباني من العراق، ووراد خضر من سوريا، وإبراهيم حلّوش من المملكة العربية السعودية، بحضور مدير البيت الشاعر محمد عبدالله البريكي، وقدمها الشاعر ناصر البكر الزعابي، الذي أشاد بدور «بيت الشعر» في التواصل مع المبدعين، واكتشاف أسماء جديدة تلتقي بالجمهور من خلال منبر بيت الشعر، لتعبر سماوات الجمال. وتنوّعت مضامين الشعراء في الأمسية بين الذاتي والإنساني والغناء للأوطان، في قصائد صنعت الدهشة، وأسرت الجمهور وحازت الرضا والتصفيق.
الشاعر إبراهيم حلوش أطلق خيول الدهشة في براري اللغة، مسرجةً بأخيلته وأحلامه، فقرأ قصائد تميزت بجمال الإيقاع، تنوعت أغراضها، واحتشدت بالمفارقات اللغوية والبلاغية، متخذاً السهل الممتنع زورقاً لإبحاره. أما الشاعرة وراد خضر، فقد صبت مزاج الدهشة في آذان الحضور، وجاءت نصوصها مضمخة بالرقة والشفافية، مزدانة بالتفاؤل والإيجابية. وحلّق الشاعر مؤيد الشيباني بالحضور في فضاءات ملونة بالشجن، واقتبست نصوصه رؤاها من جذوة الحنين للوطن، وشدَت للحب والحياة والذكريات. وفي الختام كرَّم الشاعر محمد عبدالله البريكي، الشعراء المشاركين ومُقدم الأمسية.

بيت الشعر
الإمارات
الشارقة
دائرة الثقافة
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