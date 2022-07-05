«الناشر الأسبوعي» تركز على احتفاء كوريا الجنوبية بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

ركّزت مجلة «الناشر الأسبوعي» التي تصدر عن «هيئة الشارقة للكتاب»، في عددها الجديد، على احتفاء كوريا الجنوبية بالشارقة باختيارها ضيف شرف «معرض سيؤول الدولي للكتاب» في دورته المقبلة، عام 2023.

وكتب رئيس هيئة الشارقة للكتاب، رئيس التحرير، أحمد بن ركاض العامري افتتاحية العدد «أول الكلام» بعنوان «كوريا الجنوبية تحتفي بالشارقة»، جاء فيها: «وجهةٌ ثقافية عالمية جديدة في أقصى شرق آسيا، يصل إليها مشروع الشارقة الثقافي والتنويري الذي يقوده صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. هذه المرة إلى كوريا الجنوبية»، مضيفاً أن «الشارقة تستعد لموعدها الشمسيّ في كوريا الجنوبية التي تربطها علاقات عميقة مع الثقافة العربية الإسلامية، تعود إلى منتصف القرن السابع الميلادي».

أحمد بن ركاض العامري

وأكد أحمد العامري أن «احتفاء كوريا الجنوبية بالشارقة هو احتفاء بالثقافة العربية، واحتفاء بمشروع الشارقة الثقافي الذي يشكّل منطلق الجسور الثقافية إلى العالم». وتابع: «وفق رؤية الحاكم الحكيم، تواصل الشارقة إشعاعها الثقافي، وتعمير الجسور الأجمل، وهي جسور المحبة والأدب والفكر والفنون، وعبر الكتاب، الجسر الأبجدي، الذي لا يقف أمامه أيّ عائق أو جدار أو حدود».