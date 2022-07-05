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ثقافة
«مركز الماجد» يتسلم دفعة كتب من البلدية
خلال تسليم الكتب للمركز (من المصدر)
6 يوليو 2022 01:30

دبي (الاتحاد)

تسلم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي الأسبوع الماضي، الدفعة الرابعة من الكتب المقدمة من بلدية دبي ضمن مبادرة «كتاب الخير»، التي تحمل شعار استثمر كتابك المهمل في نشر ثقافة القراءة.
يأتي هذا التعاون بين بلدية دبي ومركز جمعة الماجد ثمرة من ثمرات المبادرات التي تطلقها الدولة في إطار التشجيع على ثقافة القراءة، والاستفادة من الكتاب حتى بعد الانتهاء من قراءته، وذلك من خلال إتاحته لقارئ آخر.
وشكر الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام المركز، وفد بلدية دبي متمثلاً في عماد جمعة محمد، مدير قسم الدراسات والتصاريح، وناجي إبراهيم آل علي، رئيس شعبة الدراسات الفنية، وهاني شاكر النصيرات، ضابط تثقيف وتوعية في البلدية، على تعاونهم في تحقيق هذه الفائدة للمجتمع.
يذكر أن «كتاب الخير» مبادرة مجتمعية تهدف إلى الاستفادة القصوى من الكتب المهملة للأعمال الخيرية داخل وخارج الدولة، بالتنسيق مع المركز، وقد جرى تخصيص عدة صناديق لجمع الكتب المستعملة من الجمهور، وذلك في عدد من المواقع مثل مراكز بلدية دبي في الطوار والكفاف والمنارة، وفي عدد من المرافق العامة التابعة لبلدية دبي، بالإضافة إلى مشاركة عدد من المؤسسات التعليمية والأهلية الخيرية.

مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث
الإمارات
دبي
بلدية دبي
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