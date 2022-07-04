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ثقافة
مركز جمعة الماجد يناقش حماية البيانات الرقمية
مركز جمعة الماجد يناقش حماية البيانات الرقمية
5 يوليو 2022 02:36

دبي (الاتحاد)

نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، محاضرة عن بعد، بعنوان «حماية البيانات الرقمية من انتهاكات الخصوصية»، قدمها عبدالنور سامي، مستشار الأمن السيبراني وخبير التوعية الرقمية، بهدف نشر ثقافة الخصوصية الرقمية والتوعية بها، وتنبيه الأفراد بضرورة الحفاظ على بياناتهم وتخصيصها، للحد من تسريبها أو الوصول إليها.
تناولت المحاضرة مفهوم وسياسة الخصوصية الرقمية، وملفات تعريف الارتباط «الكوكيز» وتأثيرها على بياناتنا الشخصية، وطرح المحاضر بعض الأمثلة الحية على خصوصيات التطبيقات مثل فيسبوك وواتساب وانستغرام وتكتوك. كما تم عمل تطبيقات عملية بتفاعل الجمهور الذين بلغ عددهم 261 مشاركاً عن بعد، سعوا لاكتشاف ما إذا كانت بياناتهم الشخصية تعرضت للتسريب على الصعيد العالمي أم لا، وتم التعرف على بعض الإعدادات الحديثة في تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى البحث الآمن ومنع الإعلانات المنبثقة.
ويقول عبدالنور سامي في محاضرته: إننا نعيش في عالم كثير التغيرات والتحديثات، وأصبحت خصوصية البيانات ضرورة أساسية وليست اختيارية، وبالأخص في ظل استحداث قانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي، الذي دخل حيز التنفيذ في 2 يناير 2022، وهو يكفل للأفراد حقهم في هذا الصدد. ولذلك وجب على الفرد أن يقوم بدوره الشخصي في حماية وتخصيص بياناته ومشاركة الحد الأدنى منها حسب ما تقتضيه الحاجة في التعامل، لكي يقي نفسه من تسريب البيانات، الذي ينتج عنه الاختراق وانتحال الشخصية والمكالمات الدعائية المزعجة.

مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث
دبي
الثقافة
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