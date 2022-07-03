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ثقافة
«دبي للثقافة» تناقش دور الرقمنة بالمجال الأدبي
صورة جماعية خلال الملتقى (من المصدر)
4 يوليو 2022 01:51

دبي (الاتحاد)

نظّمت هيئة الثقافة والفنون في دبي، «دبي للثقافة» ملتقى النشر الرقمي في مكتبة محمد بن راشد بحضور الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في دبي للثقافة، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في النشر الرقمي، لمناقشة أحدث التطورات والأدوات التي تسهم في النهوض بهذا الحقل عبر التكنولوجيا والابتكار، وذلك بما يواكب توجه الإمارة نحو اقتصاد المعرفة لتعزيز النمو المستدام.
وخلال الملتقى، أكد محمد الحبسي، مدير إدارة الآداب بالإنابة في «دبي للثقافة»، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر على أهمية الدور الذي يلعبه النشر الرقمي في المجال الأدبي، قائلاً: «في ظل التطور التكنولوجي المتسارع الذي يشهده عالمنا اليوم، أصبح النشر الرقمي حلقة أساسية في عالم الثقافة ونشر المعرفة، ويلعب دوراً مهماً في تمكين الكتّاب من نشر إنتاجاتهم الأدبية وإتاحتها أمام الجمهور على نطاق واسع»، مشيراً أيضاً إلى المساهمة الكبيرة للنشر الرقمي في تعزيز حب القراءة والمعرفة بين مختلف شرائح المجتمع، وخاصة الأجيال الناشئة، بفضل الوسائل الجاذبة التي يتيحها لجعل القراءة أكثر تشويقاً وسهولة.
وألمح الحبسي إلى أن الملتقى يُعَدُّ الأول من نوعه على مستوى الإمارة، وأول فعالية تعقد في مكتبة محمد بن راشد التي تمثّل واجهة دبي الثقافية، وتتميز بتطبيقها أحدث التقنيات الرقمية وبمختبر التحويل الرقمي فيها، محتضنةً أكثر من 4 ملايين كتاب تخدم الكبار والصغار والباحثين والمطّلعين.
 ونوّه الحبسي إلى أن الملتقى يهدف إلى توفير منصة للحوار البنّاء بين الخبراء والمختصين في مجال النشر الرقمي من خلال حلقات نقاشية تطمح لأن تسهم في زيادة الوعي بآلية النشر الإلكتروني الآمن وأدواته المتعددة، وتشجيع الكتّاب والناشرين للاتجاه إلى الرقمنة والمعرفة الرقمية لنشر المعرفة والأدب بأشكال تواكب العصر ومتطلباته، وتلبي تطلعات القرّاء في وقتنا الراهن وفي المستقبل، مضيفاً أن هذا الملتقى يشكل جزءاً من جهود الهيئة في تحفيز جميع المعنيين بالشأن الثقافي للمشاركة الفاعلة في تعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية في الإمارة، وترسيخ مكانتها كمركز ثقافي عالمي مبتكر وعاصمة للاقتصاد الإبداعي.  

هيئة الثقافة والفنون
دبي
النشر الرقمي
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