جماليات وأسرار الطبيعة في «إزهار»

محمد نجيم (الرباط)

تندرج تجربة الفنان التشكيلي المغربي عبد الرحيم يامو، ضمن التجارب الفنية الحديثة في المشهد التشكيلي بالمغرب؛ فهو يعمل على منح أعماله بصمته الشخصية التي تميز أعماله عن غيرها من أعمال الفنانين المغاربة. وهو يستعمل تقنيات لونية غير مطروقة من قبل، فضلاً كونه يعتمد على الألوان الفاتحة والمشرقة التي يحاول من خلالها إظهار الفرح والتفاؤل في لوحات تأسر المتلقي وتنسيه مشاغل الحياة وهموم الذات، التي تتقاذف الإنسان المعاصر.

أسلوب هذا الفنان التعبيري قائم على استدعاء الألوان واستنطاقها وفق نظرة مبدع خبر عالم التشكيل، وأكسب أعماله الثراء البصري مستعينا بما تمنحه الطبيعة من جمال وقوة. وفي معرضه الذي نظم في مدينة الدار البيضاء تحت عنوان «إزهار» يقدم لنا الفنان عبد الرحيم يامو (1959) أحدث أعماله ببعد تصويري مبتكر ولافت؛ فهذا الفنان لا يتوقف عن التجديد المستمر، فهو ينخرط كل مرة في بحث جديد، ويعتمد دائماً طرقاً مبتكرة وفريدة من دون إغفال شغفه بالطبيعة، وكتبت الناقدة الفنية حنان حراث في كتيب المعرض، قائلة «إننا نقف أمام لوحة رسمها يامو مثل طفل على حافة غابة مهيبة، يجذبنا ويخيفنا لغزها القوي والصامت. نشعر بأننا مدعوون لاكتشاف عالم يجمع المألوف بما هو غير معروف. مألوف لأننا ندرك، أو نخمن، عناصر الطبيعة الكريمة والحيوية، وغير معروف لأن روح وفرشاة يامو تعطينا رؤية لم يسبق لها مثيل، فالطبيعة تحتل المكانة الأولى في أعمال يامو منذ بداياته الأولى، وذلك سواء في المواد التي يستخدمها أو الموضوعات التي يعمل على تصويرها، حيث إنه يخلق حديقة تصويرية يستغل فيها الاحتمالات اللانهائية.

وتكمن أهمية أعمال الفنان يامو في زرع نباتات وبكل ما تحفل به الطبيعة من أعواد وقشور وجذوع على لوحاته، وكأنه يعيد العمل الفني إلى الحياة. كما أن إتقان المناظر الطبيعية ليس هو الذي يحفز منهجه بقدر ما يحفزه الغوص في التفاصيل الدقيقة التي نصادفها في الطبيعة والحياة.