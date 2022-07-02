«القوافي»: الشارقة رائدة المبادرات الثقافية

الشارقة (الاتحاد)

صدر عن بيت الشعر في دائرة الثقافة بالشارقة العدد الخامس والثلاثون من مجلة «القوافي» الشهرية، وجاءت افتتاحية المجلة بعنوان «الشارقة رائدة المبادرات الثقافية» وفيها: ولأن الشارقة رائدة المبادرات الثقافية، وخصوصاً الشعرية منها، وبعد أن أطلق صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مبادرة إقامة ملتقيات شعرية في الدول الأفريقية، فإن هذه المبادرات جديرة بالاهتمام والإضاءة عليها وعلى أثرها في المشهد الشعري، وهو ما تطرحه المجلة في باب «مسارات». أما إطلالة العدد فحملت عنوان «الوصف.. انعكاس لحياة الشاعر ومشاهداته» وكتبه الشاعر الدكتور عبدالرزاق الدرباس. وتطرق العدد في باب «مسارات» إلى مبادرة حاكم الشارقة، بإقامة ملتقيات إبداعية شعرية إفريقية، وكتبته الشاعرة الدكتورة حنين عمر. وتضمن العدد لقاء مع الشاعر اليمني محيي الدين جرمة، وحاوره الإعلامي ممدوح عبدالستار. واستطلع الشاعر نزار أبو ناصر، آراء الشعراء عن مهنهم، وهل هي دافعٌ للإبداع أم حصارٌ للقصيدة. وكتبت الباحثة وهيبة قوية، عن مدينة «نَفْطة التونسية» وما تزخر به من تاريخ وشعر. وحاورت الشاعرة الإعلامية منى حسن، في باب «أجنحة»، الشاعرة السودانية فاطمة عبد اللطيف. وتنوعت فقرات «أصداء المعاني» بين حدث وقصيدة، ومن دعابات الشعراء، وقالوا في، وكتبها الإعلامي فوّاز الشعّار.

واختتم العدد بحديث الشعر لمدير التحرير الشاعر محمد البريكي، بعنوان: «صداقة الشعر وصداقة المستحيل» وجاء فيه: أصبح الشعر صديقاً، على الرغم من أنه يأتي بالمصادفة، فهو مثل أواني الزهور طيّب الرائحة، ويحيي الذين يحبونه، وهو متبسّط وبديع، يصافحنا أينما ذهبنا، وكلّما خيِّل إلينا أنه لن يأتي لغيابه المفاجئ، يطيّب خاطرنا بكلماتٍ غير متوقعة. إنه لا يحب الذين يركضون وراءه، ويحب أكثر الذين ينتظرون مواسمه، دون أن يغلقوا باب الرجاء، ويظنون أنه قادم كظلال الطيور، إنه يتشبّث أكثر بمن خيالاتهم كالنّسائم، ويفرحون بالمطر، وبمناظر الحقول المثمرة، ويتهيّبون من جمال القرى. إنه كالحرير خفيف على الرّوح يحب الحياة إلى أقصى درجة، وهو قادر على أن يأتي مع شعاع ضئيل يتسلّل من ثقب الباب، وقادر على زيارتنا والناس نيام، فيمسّ قلوبنا برفق ويقول: قوموا.. القصيدة في انتظاركم».