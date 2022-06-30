«الشارقة للمتاحف» تحتفل بـ«اليوم العالمي»

الشارقة (الاتحاد)

تشارك هيئة الشارقة للمتاحف دول العالم احتفالها باليوم الدولي للمتاحف، حيث أعدت حزمة من الفعاليات المتميزة ترسخ مضمون وعنوان الاحتفال الذي يقام تحت شعار «قوة المتاحف»، وتعكس هذه البرامج التي تقام برعاية «سيتي سنتر الزاهية» إيمان الهيئة بأهمية المتاحف كوسيلة فعالة للتبادل الثقافي وتعزيز سبل التعاون والتفاهم بين شعوب العالم، علاوة على تأكيد دورها كمؤسسات تربوية وتعليمية وترفيهية.

وتهدف الهيئة من خلال فعالياتها خلال الفترة من 1 وحتى 3 يوليو إلى تعريف الجمهور بالمتاحف التابعة لها، والدور الذي تقوم به في مجالات الاستدامة والتعلم والابتكار من خلال تقديم سلسلة من الورش والأنشطة والبرامج والمسابقات الترفيهية والتعليمية.

نشر المعرفة

وقالت منال عطايا، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، إن المتاحف أصبحت اليوم أكثر أهمية مما كانت عليه في أي وقت مضى نظراً لكونها مراكز تعليمية ومساحات اجتماعية قادرة على إحداث التطوير من خلال نشر المعرفة وتحفيز الأفكار الجديدة والتفكير الإبداعي لدى الأفراد بما يسهم في بناء مجتمعات متماسكة. وأضافت: «تقدم المتاحف للزوار وجهات نظر جديدة تغذي فضولهم وتحفزهم نحو التعرف على الثقافات المختلفة وقبول الآخر وبناء الجسور الثقافية، ودعم التنوع في المجتمعات متعددة الثقافات، كما هو الحال في الإمارات التي تحتضن أكثر من مئتي جنسية وثقافة مختلفة تعيش بانسجام وتفاهم».

ولأن المتاحف تكتسب بعداً وطنياً ودولياً من خلال حفظ الموروث الثقافي، فقد حرصت الهيئة على أن تقدِّم منصتها الرئيسية عروضاً ترفيهية يومياً، تبدأ بجولات إرشادية لتعريف الزوار بالمتاحف وتقديم المنشورات الخاصة بالمعارض المؤقتة، بالإضافة إلى العروض الحية مثل فقرة الخطاط «اكتب اسمك بخط الديواني»، حيث ستتم كتابة الأسماء حسب الطلب بالخط الديواني خلال الفعالية من قبل خطاط، وفقرة «فلق المحار» التي تسلط الضوء على هذه الحرفة اليدوية الإماراتية القديمة للتعريف عن الأدوات المستخدمة فيها، وفقرة «صناعة الفخار» حيث سيتم تعليم طريقة صنع الفخار وتوزيعه على الزوار.

مقتنيات نادرة

وتصاحب العروض الحية محطات تفاعلية تتضمن فعالية «اكتشف متاحف الشارقة» التي يستكشف الزوار من خلالها المتاحف، حيث يجد الزائر نفسه أمام 16 باباً، كلٌ منها يعرض صورة ومعلومة قيمة من أحد المتاحف.. وهنالك أيضاً فعاليات عديدة أخرى.